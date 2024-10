Stalking di gruppo e istigazione a delinquere nei confronti di Matteo Bassetti: sette condanne

Genova. Sette condanne, di cui due patteggiamenti, con pene comprese tra gli 8 mesi e 1 anno e 4 mesi, per gli appartenenti al Canale Telegram “Basta Dittatura” che avevano stalkerizzato, per diversi giorni il l’epidemiologo Matteo Bassetti nell’agosto 2021.

Le condanne sono state pronunciate oggi dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova per stalking di gruppo e istigazione a delinquere con conseguente condanna a previsionali comprese tra 1500 e 5mila euro oltre al pagamento delle spese processuali. Altri 4 imputati, sono stati, invece, rinviati a giudizio davanti al tribunale per il prossimo 11 febbraio 2025, perché hanno scelto il rito ordinario.

“Una bella soddisfazione” commenta Bassetti, assistito come sempre dall’avvocata Rachele De Stefanis. Solo una settimana fa il gup Nicoletta Guerrero aveva rinviato a giudizio anche Nicola Franzoni, il noto leader no vax che aveva preso di mira il professore con telefonate, messaggi e post.