Spintonato e preso a pugni fuori da un ristorante per strappargli collanina e Rolex: tre arresti, uno ha 16 anni

Genova. Violenta rapina ieri sera all’ora di cena in piazza Barabino a Sampierdarena dove un giovane, che era uscito da un ristorante per fare una telefonata è stato preso a pugni e rapinato.

Il ragazzo ha raccontato di essere stato accerchiato da un gruppo di giovani. Uno di loro lo ha spinto e gli ha dato un pugno nello stomaco, per farlo piegare su sé stesso e strappargli la collanina. Un altro ha afferrato il cinturino del suo Rolex d’oro, senza però riuscire a staccarlo dal polso. Alla reazione della vittima i tre si sono allontanati prendendo un autobus. L’aggredito ha dato l’allarme chiamando il 112. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti, dei commissariati di Cornigliano e Sestri che hanno rintracciato i rapinatori bloccandoli in via Cantore

I tre, tutti di nazionalità algerina, hanno 16, 26 e 27 anni. Sono tutti senza dimora e irregolari. Sono stati arrestati per rapina in concorso. Accompagnati in Questura i tre sono stati trovati in possesso di 1660, di un bracciale in metallo con il simbolo Rolex e 4 collanine in oro strappate, che avevano nascosto tutti e tre all’interno degli slip.

I due maggiorenni sono stati portati nel carcere di Marassi mentre il minorenne è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza di via Frugoni.