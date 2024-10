Skymetro e demolizione Firpo, Lodi (Azione): “Progetto fallimentare che alimenta incertezza nella comunità”

Genova. Quest’oggi presidio di protesta di genitori e insegnanti della scuola Firpo, preoccupati per le notizie circolate sull’eventualità della demolizione della struttura per il progetto della SkyMetro in ValBisagno. Cristina Lodi, capogruppo gruppo misto in consiglio comunale e candidata alle regionali per Azione con il Patto Civico Riformista, interviene sul tema.

“Il fallimento progettuale di questa giunta Bucci, di cui è capo e rappresentante del modus operandi proprio il sindaco e candidato presidente Bucci, è dimostrata da un progetto come lo Skymetro che si è dimostrato totalmente sbagliato e che oggi vede la demolizione di una scuola che non era mai stata né prevista né annunciata – scrive la consigliera comunale in una nota stampa – Peccato che intorno a scuole e plessi scolastici ci sono le persone e oggi la comunità dell’istituto Firpo è attonita perché non ha notizie precise in merito. Ci sono parziali notizie da parte dell’amministrazione, tuttavia in contraddizione tra città metropolitana e comune; ciò non può che danneggiare profondamente la scuola perché in una fase di iscrizioni . Salvo, come spesso accade, magari scoprire che la questione Firpo è l’ennesima boutade a vuoto, che però potrebbe danneggiare l’istituto; quindi la chiarezza immediata è necessaria”.

“Soprattutto deve emergere la volontà precisa di non abbattere la scuola che è un presidio fondamentale per la Val Bisagno, per le famiglie, ma soprattutto un polo fondamentale nella formazione per l’alta professionalità con cui i docenti e operatori scolastici lavorano per i nostri ragazzi genovesi – conclude Lodi Senza contare che la Regione Liguria approva ilmpianondindimensionento scolastico ma come sempre assente sulle prospettive di offerta formativa della regione. Quindi la prossima settimana, quando si decideranno a tornare finalmente e si riaprirà il Consiglio Comunale, se ne discuterà, prevedo, animatamente. Intanto è importante che immediatamente in questi giorni la Giunta si esprima con la chiarezza dovuta alle cittadine e ai cittadini, agli operatori della scuola , alle famiglie e ai nostri ragazzi che sono in procinto di fare le scelte formative per la loro vita.”