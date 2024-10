‘Siamo nati per camminare’, oltre 3mila bambini genovesi si “sfidano” a muoversi in modo sostenibile

Genova. Sono oltre 3mila i bambini genovesi coinvolti nella prima edizione di ‘Siamo nati per camminare’, il progetto-gioco ideato dall’associazione Genitori Antismog dedicato a promuovere una mobilità sostenibile e attiva lungo il percorso casa-scuola e uno spazio pubblico più a misura di bambini e bambine.

Il progetto è basato sull’ascolto dei più piccoli, la sfida virtuosa e il gioco. Durante le due settimane di ‘Siamo nati per camminare’, dal 14 al 25 ottobre, le oltre 160 classi delle scuole primarie, dell’infanzia e dei nidi iscritte al progetto faranno squadra e si sfideranno tra loro cercando di andare a scuola, a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. Al termine, le classi e scuole vincitrici verranno invitate all’evento di premiazione finale che si svolgerà il 15 novembre alla presenza dei rappresentanti dei Genitori Antismog, delle autorità cittadine e degli sponsor.

“Quest’anno, per la prima volta, anche Genova partecipa a ‘Siamo nati per camminare’, un progetto-gioco molto importante che educa i bimbi genovesi a muoversi in maniera più attiva e rispettosa dell’ambiente, non solo nei percorsi casa-scuola, ma in tutta la vita quotidiana – ha detto l’assessore alla Mobilità integrata, Trasporti e Ambiente del Comune di Genova, Matteo Campora – Continueremo a lavorare con scuole, associazioni, cittadini e ASL3 per costruire insieme una nuova cultura della mobilità urbana basata su azioni e valori di fondo quali l’andare a piedi e in bicicletta, usare il trasporto pubblico e promuovere la sicurezza stradale”.

“In questo nuovo anno scolastico – aggiunge Teresa Saporita, responsabile SSD Epidemiologia e Promozione della Salute Asl3 – Asl3 ha piacere di collaborare con l’Associazione Genitori Antismog nell’ambito del progetto Siamo nati per camminare. Si tratta di una iniziativa che riteniamo propedeutica al nostro Pedibus in grado di sensibilizzare ulteriormente le famiglie alla cultura del movimento fisico a partire dai più piccoli”.

“Dopo i successi riscontrati in altre città, anche in questa prima edizione di Genova l’obiettivo è sensibilizzare i bambini e le loro famiglie alla mobilità attiva e alla sicurezza stradale: due elementi fondamentali per il benessere futuro e per contribuire ad accelerare lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile”, conclude Stefano Porro, Future Mobility Manager di Pirelli.