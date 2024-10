Si perdono sui sentieri mentre cercano funghi, nonno e nipotino ritrovati dai tecnici del soccorso alpino

Rezzoaglio. Si sono addentrati nei boschi della val d’Aveto in cerca di per funghi, nonno e nipotino di 8 anni, ma a un certo punto non sono più riusciti a trovare il sentiero e si sono persi.

Ad allertare i soccorsi i parenti, allarmati dal fatto che i due tardassero a rientrare. Sono stati i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Liguria a ritrovarli, con il supporto dei vigili del fuoco, nella zona del valico del Pescino, a Vicosoprano nel Comune di Rezzoaglio.

Presente anche l’ambulanza della Croce Rossa locale, che fortunatamente non è servita. Il nonno, 65 anni, e il nipotino erano entrambi incolumi, pur infreddoliti e un po’ spaventati dall’avventura.