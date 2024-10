Sfila il corteo storico delle Antiche Repubbliche Marinare: domenica il Palio nel canale di calma di Pra’

Genova. E’ cominciato con il corteo storico a sfilare per le vie del centro, il week end di celebrazioni e festa per il ritorno a Genova del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare.

Il corteo partito alle 15 percorre via XX Settembre – via Ceccardi – piazza Dante – Chiostro di Sant’Andrea – Porta Soprana – Via di Porta Soprana – Piazza Matteotti – Via San Lorenzo – Piazza San Lorenzo – Piazza della Raibetta – Via Frate Oliverio – Palazzo San Giorgio – Piazza Caricamento – Via al Ponte Calvi – Piazza Fossatello – Via Lomellini – Largo della Zecca – Via Cairoli – Piazza della Meridiana – Via Garibaldi – Piazza Fontane Marose – Via XXV Aprile – Piazza De Ferrari – Piazza Matteotti, per poi concludersi alle 16,30 a Palazzo Ducale. Ad accogliere il corteo sono i sindaci delle quattro città rappresentanti delle antiche Repubbliche marinare.

A partire dalle 17, presso il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si svolge la cerimonia istituzionale e la presentazione degli equipaggi della Regata. A sfidarsi sono Venezia, Amalfi, Pisa e Genova, attuale detentrice del titolo dopo la vittoria ottenuta lo scorso anno.

Nato nel 1955, il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare torna a Genova in questo 2024 che vede il capoluogo capitale europea dello sport.

Quest’anno, a differenza dello scorso, nella categoria femminile competeranno quattro equipaggi completamente composti da donne. Ogni singolo equipaggio è composto da otto vogatori o vogatrici e dal timoniere, a bordo di imbarcazioni realizzate in vetroresina, diverse nei colori e nelle splendide polene: dal cavallo alato di Amalfi, al drago di Genova, che ricorda il protettore della città, San Giorgio; l’aquila di Pisa, che simboleggia l’antico legame tra la repubblica tirrenica e il sacro romano impero e leone alato di Venezia, che si ricollega al patrono della città lagunare, San Marco Evangelista.

Domani, domenica 13 ottobre, è il giorno della gara: alle 16.45 si svolgerà la regata femminile, con arrivo previsto alle 17 e premiazione delle vincitrici. Alle 17,20, alla presenza dei sindaci delle quattro Repubbliche e delle autorità, verrà inaugurata la targa “Passeggiata Antiche Repubbliche Marinare” posizionata nel tratto ciclo-pedonale lungo la sponda sud del canale di Calma di Prà. Alle 18 si svolgerà la regata maschile e seguirà la premiazione.

(Foto e video Fabrizio Cerignale)