Sestri Levante, martedì a Palazzo Fascie un incontro su infertilità e lutto perinatale

Sestri Levante. Infertilità e di lutto perinatale: sono questi i due temi al centro del primo incontro del ciclo Biblioteche & Benessere, martedì 15 ottobre alle ore 17, presso la Sala Bo di Palazzo Fascie in occasione della giornata internazionale della consapevolezza del lutto perinatale, un’esperienza dolorosa che colpisce le coppie che perdono un bambino durante la gravidanza o poco dopo la nascita.

In Italia, questa tragedia colpisce una donna su 6: un fatto che porta con sé un profondo senso di vuoto e disperazione, sfidando la gioia che invece dovrebbe accompagnare l’arrivo di un bambino; un dolore che può durare a lungo e le ferite emotive possono essere molto profonde pertanto risulta fondamentale che questo dolore venga riconosciuto e condiviso, dando sostegno e comprensione a queste famiglie perché il lutto perinatale merita rispetto e comprensione.

Questo appuntamento inaugura il ciclo di incontri Biblioteche & Benessere, che realizza una delle missioni delle biblioteche civiche che sono infatti un presidio sociale, un luogo aperto a tutti, democratico, accogliente e gratuito; un luogo dove il benessere fisico e mentale viene favorito, agevolato e incrementato. In quest’ottica, il Sistema Bibliotecario Urbano offre uno spazio di dialogo con personale esperto, per parlare di lutto perinatale e infertilità, per dare l’occasione di fare domande, chiedere e avere risposte competenti in un ambiente informale e rilassato incrementando le competenze della cittadinanza in tema di salute e benessere fisico e psicologico, anche attraverso il consiglio di letture a tema in un’ottica di biblioterapia.

In occasione del primo incontro del prossimo martedì 15 ottobre, interverranno Cristina Fiore, counselor esperta, formatrice e coach CiaoLapo ETS e Irene Gazzo, ginecologa, socia dell’Associazione Italiana Donne Medico sezione Tigullio.

Tutti gli incontri sono organizzati dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il Sistema Bibliotecario Urbano e il MuSel – il Museo Archeologico e della Città, in collaborazione con e il patrocinio di Associazione Italiana Donne Medico sezione Tigullio, New Voices Lion, Associazione Italiana Biblioteche sezione Liguria, LabTer Tigullio.