Sestri Levante, ciclista trovato privo di sensi in strada: grave al San Martino

Sestri Levante. Un ciclista di 75 anni è stato trovato a terra privo di sensi lungo l’Aurelia, tra Riva Trigoso e Sestri Levante, e portato d’urgenza all’ospedale San Martino con l’elicottero.

L’uomo è stato notato poco prima delle 16 disteso sull’asfalto, ed è subito partita la chiamata al 112. Sul posto gli operatori della centrale del 118 hanno inviato l’automedica, l’auto infermieristica e un’ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso. Le condizioni del ciclista sono però apparse da subito molto gravi, ed è stato chiamato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per il trasporto all’ospedale San Martino.

L’uomo è arrivato in pronto soccorso in codice rosso ed è stato subito ricoverato. Non è chiaro se sia stato coinvolto in un incidente stradale (in questo caso chi lo ha colpito si sarebbe però allontanato senza prestare soccorso) o se abbia avuto un malore e sia caduto da solo dalla bicicletta. Presente sul posto la polizia locale di Sestri Levante.