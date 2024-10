Sestiere di Prè in festa con “Brigiday” e il decimo compleanno di “Semi Foresti”

Genova. Il sestiere di Prè si prepara a vivere una giornata speciale sabato 5 ottobre, all’insegna della comunità, del divertimento e della cultura. Due eventi straordinari animeranno il quartiere: il “Brigiday”, una festa dedicata al cuore pulsante del quartiere e alle sue persone, e il 10° compleanno di Semi Foresti, con attività per grandi e piccini.

Il “Brigiday” inizierà alle ore 10 e proseguirà fino al tramonto, trasformando le strade e i caruggi di Pré in uno spazio di condivisione e cura del territorio. La mattinata sarà dedicata all’abbellimento delle crêuze, con attività di cura delle piante per rendere più belli gli spazi comuni.

Nel pomeriggio ci sarà spazio per la convivialità con lo “Sbarazzo di Santa Brigida”, dove potremo svuotare insieme cantine e armadi, dando nuova vita agli oggetti che non usiamo più. Ma non è tutto: il &”Vegalù”, il nuovo spazio gioco educativo del quartiere, verrà inaugurato con tanti giochi e attività per i più piccoli, seguiti da una lezione aperta di ukulele e da un aperitivo multiculturale “Porta e Condividi”, con la musica del gruppo “COMPÁS del ALMA&”.

Allo stesso tempo, la Biblioteca Semi Foresti di Via Prè e Librîdo in Piazza Truogoli di Santa Brigida ospiteranno le celebrazioni per il 10° compleanno di Semi Foresti.

Dalle 10 del mattino, troverete un banchetto con gli elaborati della sartoria sociale, libri da sfogliare e una raccolta fondi per sostenere la biblioteca. A partire dalle 15:30, i bambini potranno divertirsi con letture animate e laboratori creativi dedicati ai colori.

Alle 17:00, in Piazza Truogoli, lo spettacolo teatrale del Teatro Icaro coinvolgerà tutti in un momento magico, mentre dalle 18:00 inizierà la musica dal vivo con artisti del quartiere e non solo, tra cui: Raffaele, Murga Invexendâ e Flow-Verse, per una serata piena di energia.

Questi eventi rappresentano un’occasione per vivere insieme il sestiere, conoscersi, prendersi cura degli spazi comuni e celebrare la bellezza del nostro centro storico. Il Sestiere di Pré vuole continuare a crescere, e lo fa grazie a giornate come questa, che mettono al centro la comunità e la partecipazione.

L’invito è aperto a tutti: residenti, amici e visitatori curiosi.