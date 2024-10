Serie A2 Élite, la CDM Futsal si impone in casa della Saints Milano

Campo Ligure. Seconda giornata di campionato che vede la CDM Futsal impegnata sul campo del Saints Milano, compagine nata dalla fusione in estate di Saints Pagnano e Milano Calcio a 5. In avvio di gara mister De Jesus si affida a Parodi, Boaventura, Ortisi, Moragas, Da Silva. Mister Sau risponde con Cardaba, Peverini, Pozzi, Caglio, Iacobuzio. Dopo poco più di un minuto di gioco, il primo vero pericolo lo porta la squadra ligure con la ripartenza di Moragas lungo l’out di sinistra, destro verso il secondo palo ma Cardaba fa buona guardia e respinge. Al 4’ ci prova anche Da Silva ma il suo mancino si spegna fuori dallo specchio. Al 7’ è invece Da Silva a testare i riflessi di Cardaba, con una punizione potente e velenosa che chiama il portiere del Saints alla respinta in stile volley. Grande occasione un minuto dopo per Moragas, servito alla perfezione da Da Silva. La conclusione del pivot argentino però è troppo stretta e si spegne sul fondo di un soffio.

Ancora protagonista Cardaba, poco dopo, per tre volte, sempre su Ricci. La prima con il numero 44 che ruba palla a Milani e si vede negare il goal solo per l’uscita provvidenziale del portiere lombardo. Poi su una girata sottomisura, sempre di Ricci, su angolo di Da Silva. L’ennesima opportunità per il classe 2004 arriva in contropiede ma Cardaba fa ancora gli straordinari e salva di nuovo la propria porta. E’ però un’ottima CDM, a cui in questo primo quarto di gara è mancato solo il goal del meritato vantaggio.

La prima vera parata di Samuele Parodi arriva al 12’ con la girata di Pozzi respinta dal portiere ligure. Ma al 14’ torna a rendersi pericolosa la CDM: uno scambio rapido fra Moragas e Boaventura manda il numero 10 al tiro da posizione centrale ma Cardaba, ancora una volta, tiene inviolata la propria porta. Poco dopo è un gran tiro di Da Silva a chiamare il portiere avversario ad un intervento tutt’altro che semplice. A chiudere la prima metà del match è un sinistro altissimo di Pozzi, da posizione centrale. Si va così al riposo inchiodati sullo 0-0.

La ripresa si apre con il lampo di Moragas che viene pescato benissimo dal tocco di prima di Boaventura, girata da vero pivot e palla in rete per il vantaggio (meritato) della CDM. Al 6’ Schettino va vicino al raddoppio, dopo un ottimo lavoro proprio di Moragas che, all’ultimo istante, cede il pallone al numero 5. Destro secco ma Cardaba mette in angolo. Il Saints però è vivo e lo dimostra al 7’ quando Caglio scarica un gran destro su cui Parodi si fa trovare pronto. La pressione alzata dai padroni di casa, però, apre spazi per il contropiede della CDM che, all’11’ con Avellano, pesca un clamoroso jolly: gran mancino al volo e palla incrociata sul secondo palo che s’insacca dove nemmeno Cardaba può arrivare.

Il tris lo confeziona un minuto dopo Lucio Moragas. Il pivot della CDM fa tutto da solo ma più che altro fa tutto benissimo: sradica il pallone dai piedi di un avversario, evita l’uscita di Cardaba con un numero d’alta scuola e deposita la palla in rete. Il Saints però non ci sta e riaccende le speranze con Marco Peverini, che infila il 3-1 a 9.30 dalla sirena. La risposta della CDM passa dai piedi prima di Da Silva e poi di Boaventura, entrambi però incrociano troppo il tiro e non trovano la porta a pochi secondi di distanza l’uno dall’altro. La CDM va vicinissima al poker al 16’ con Moragas che ruba palla a centrocampo, attira su di sé le marcature e serve Da Silva, piazzato del brasiliano numero 11 che centra in pieno l’incrocio dei pali.

A questo punto mister Sau si gioca la carta dell’uomo in più con Caglio quinto di movimento. A un minuto dalla fine le occasioni da rete sono due, una per parte. Prima Parodi rinvia e per poco non centra la porta avversaria rimasta sguarnita, poi il gran tiro di Peverini si stampa sulla traversa. Ma non c’è più tempo e la CDM conquista tre punti meritati al termine di una gara difficile, sbloccata grazie a tanta pazienza e alla classe dei propri interpreti.

Ecco il tabellino del match:

SAINTS MILANO: Cardaba, Renan, M. Peverini, Perego, Milani, Pozzi, Caglio, Iacobuzio, Perez Grassi, Mauri, Previtali, Laurora. All. Sau.

CDM Futsal: Ortisi, Schettino, Piccarreta, Avellano, Moragas, Boaventura, Da Silva, Pagliarulo, Parodi, Marino, Zanello, Ricci. All. De Jesus.

ARBITRI: Galasso di Aprilia e Di Donato di Merano – CRONO: Amatucci di Milano.

RETI: 24.17 Moragas, 28.20 Avellano, 29.30 Moragas, 30.27 Peverini.

NOTE: Ammoniti Ortisi e Perez Grassi al 13.59, Iacobuzio al 19.43, Renan al 36.11.