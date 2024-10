Serie A2 Élite: la CDM cede 3-2 contro lo Sporting Altamarca

Campo Ligure. Una CDM sfortunata ma uno Sporting Altamarca che non ruba nulla, capitalizza al massimo le occasioni create e, alla fine, strappa tre punti sudati come non mai.

Il primo squillo è dello Sporting e vale il vantaggio: schema su azione d’angolo che porta Zarantonello al tapin, da due passi per l’1-0. La CDM ha il gran merito di non scomporsi e di macinare subito gioco alla ricerca del pareggio. Al 4’ Moragas fa tutto da solo e fa tutto bene, salta il diretto avversario e incrocia ma angola troppo la mira e la palla sfila sul fondo di un soffio. Due minuti dopo gran triangolo Avellano-Ricci, palla per Zanello che ha il tempo di controllare e battere a rete di destro ma, anche stavolta, la sfera termina a lato. Poco dopo ci prova Boaventura, con un tiro al volo su angolo di Ortisi. Miraglia sfodera però il primo miracolo della serata e, con il braccio di richiamo, riesce a salvare la propria porta. Al 10’ ancora protagonista il portiere trevigiano: scambio rapido Ortisi-Boaventura, tiro del brasiliano che chiama Miragalia a un difficile intervento a terra.

Meno di mezzo minuto e la CDM va ancora vicinissima al pareggio, ancora con il suo numero 10. Da Silva scappa sulla sinistra, serve Boaventura che di piatto cerca il secondo palo. Angolo troppo aperto e la palla scheggia il montante. Al 12’ il Boa ci riprova, servito magistralmente da un Da Silva ben ispirato. Il tiro di destro trova però ancora Miragalia pronto al miracolo. Sull’ultima azione, la CDM mastica ancora amaro: corridoio diabolico trovato da Da Silva, palla per Boaventura che calcia a colpo sicuro, Miraglia sulla sirena dice ancora di no.

L’avvio della ripresa è da elettroshock per la squadra di casa, che in 30 secondi subisce un uno-due da ko tecnico. Prima ci pensa Modesto che si gira dal limite dell’area e batte Parodi mettendo una gran botta sotto la traversa. Pochi secondi dopo, Cerantola ruba un pallone conteso a centrocampo e s’invola tutto solo verso la porta, trafiggendo Parodi e firmando il 3-0.

La CDM impiega qualche istante a rimettersi in carreggiata ma al 9’ ha l’occasione per tornare in partita con Ricci, che buca la difesa avversaria e batte a rete. Miraglia sfodera un altro miracolo e salva ancora la porta ospite. Mister De Jesus si gioca allora il power play e la decisione, al 15’ dà i suoi frutti. Palla filtrante di Ricci che pesca Ortisi sul secondo palo, tapin del Gallo che riaccende la speranza. Al 17’ Boaventura tenta la penetrazione centrale, tiro in condizioni di equilibrio precario, Miraglia non riesce a intervenire ma la palla sbatte sul palo. A due minuti dalla sirena, la palla arriva ancora a Ortisi che, da posizione defilatissima, trova una traiettoria impossibile e buca ancora Miraglia per il 3-2 che fa esplodere il Palasport di Campo Ligure. Dalle urla di gioia a quelle di delusione perché al 19.18 un gran tiro di Da Silva supera Miraglia ma sbatte sul ginocchio di Ortisi, pronto al tapin del 3-3, ma la palla schizza sopra la traversa. E’ l’ultimo ma inequivocabile segno che stasera la dea bendata non ne vuole proprio sapere di guardare dalla parte dei ragazzi di De Jesus.

Ecco il tabellino del match:

CDM FUTSAL: Ortisi, Schettino, Piccarreta, Avellano, Moragas, Boaventura, Da Silva, Pagliarulo, Parodi, Marino, Zanello, Ricci. All. De Jesus.

SPORTING ALTAMARCA: Milovanovic, Murga, Cerantola, Bon, Vejseli, Kovacevic, Modesto, Miraglia, Baron, Rosso, Zarantonello, Caregnato. All. Pagana.

ARBITRI: Krupic di Brescia e Fabiano di Messina – CRONO: Brentegani di Chiavari.

RETI: 1,59 Zarantonello, 24,20 Modesto, 24,47 Cerantola, 35,37 Ortisi, 38,04 Ortisi.

NOTE: 6,09 Bon, 6,47 Ricci, 19,26 Caregnato, 25,57 Avellano, 31,20 Da Silva.