Serie A1, Brescia troppo forte: l’Iren Quinto cede il passo

Genova. L’equilibrio regge per poco più di un tempo, poi gli ospiti mettono la freccia e prendono il largo. Nella vasca “Marco Paganuzzi” delle Piscine di Albaro, per la prima giornata del campionato di Serie A1, l’An Brescia batte 13-4 l’Iren Genova Quinto. E dire che erano stati proprio i biancorossi a passare in vantaggio con un bel gol di Puccio; poi a fine tempo il pareggio degli ospiti che nella restante parte di partita aumentano progressivamente il divario.

“Il Brescia è una squadra di altissimo valore, che per poco non è passata in Champions – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Ci aspettavamo dunque una sfida del genere, anche se avremmo dovuto rimanere attaccati nel punteggio più a lungo. Invece per oltre due tempi siamo stati sullo stesso livello tatticamente e atleticamente, è mancata cattiveria sottoporta e la lucidità necessaria con l’uomo in più. Voglio anche rivedere qualche situazione dubbia, abbiamo avuto due chiare occasioni da rete con i relativi falli non valutati come tiri dai cinque metri, voglio analizzare meglio questi passaggi per capire l’interpretazione. Ora comunque pensiamo al Bologna, avversario che si è rinforzato in estate ma contro il quale provare a fare punti”.

Il tabellino:

IREN GENOVA QUINTO – AN BRESCIA 4-13

IREN GENOVA QUINTO: F. Ghiara, N. Gambacciani, A. Di Somma, S. Villa, F. Panerai 1, M. Perongini, D. Puccio 1, A. Nora 2, N. Figari, A. Massa, M. Aicardi, J. Gambacciani, A. Noli, F. Gandolfo. All. Bittarello

AN BRESCIA: T. Baggi-necchi, M. Del Basso 4, S. Guerrato 1, F. Faraglia, A. Balzarini 1, T. Gianazza, V. Dolce 2, M. Giri, J. Alesiani, F. Ferrero 2, M. Irving 3, N. Gitto, P. Borsarini. All. Bovo

Arbitri: Carmignani e D’antoni

Note: Parziali: 1-1 0-3 2-5 1-4 Usciti per limite di falli Balzarini (B) e Puccio (Q) nel terzo tempo e Gianazza (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Quinto 2/7 + un rigore e Brescia 3/5 + 4 rigori (uno fallito). Ferrero (B) fallisce un rigore (traversa) a 3’49” del primo tempo.