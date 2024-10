Segno “meno” per la New Racing for Genova al Rallye Sanremo

Genova. Segno “meno” per la New Racing for Genova al 71° Rallye Sanremo, ultimo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally oltre che della Coppa Rally Zona-2. Al termine di una gara particolarmente difficile ed impegnativa, la scuderia genovese ha portato al traguardo solo tre dei sette equipaggi iscritti.

Lo shakedown è stato fatale agli attesi genovesi Matteo Solis e Serena Terrile, la cui Renault Clio Rally5 è andata ko per uscita di strada; analoga sorte è toccata, all’inizio della seconda tappa, a Federico Gangi e Fabrizia Pons (Skoda Fabia), vittime di un serio ed improvviso testacoda. Diversi problemi meccanici hanno decretato lo stop della Renault Clio S1600 di Luigi Fogliati e Marco Amerio mentre Massimo Garbarino e Valentina Carmignano (Mitsubishi Lancer Evo X) si sono fermati quasi a fine gara per una toccata.

A Sanremo le note liete, per la New Racing for Genova, sono venute dai locali Davide Ramoino e Nicolò Barla che, con la loro Peugeot 106 1600, si sono imposti in Classe A6. La Skoda Fabia di Alberto Biggi e Ismaele Barra ha chiuso la gara in ventinovesima piazza assoluta ed al diciannovesimo posto di Gruppo e Classe mentre Ennio Bini e Fabio Rinaldi (Renault Clio Rally5) hanno unito l’undicesima posizione di Classe alla quindicesima di Gruppo.

Malgrado il ritiro, Federico Gangi e Massimo Garbarino sono riusciti a qualificarsi per la finale 2024 della Coppa Rally Zona-2, il Rally della Lanterna: il primo come terzo classificato tra i piloti Under 25, l’altro come vincitore della Classe R4.

Slalom Susa – Moncenisio – Buoni risultati, per la New Racing for Genova, nel tradizionale appuntamento piemontese tra i “birilli”: il torinese Adelmo Tessa (Skoda Fabia) ha chiuso l’impegno in terza posizione assoluta conquistando anche Classe e Gruppo d’appartenenza mentre a Damiano Furnari (Elia St 09 – Suzuki) è bastato disputare una sola manche per vincere Classe e Gruppo ed avere la certezza della conquista della Coppa Italia Slalom Zona 1 di Classe E2SC. Suo fratello Moreno (Fiat Cinquecento) si è imposto in Classe E1-1150) mentre, tra le Autostoriche, il sanremese Roberto Lanteri (Renault 5 Gt Turbo) è giunto terzo assoluto e si è imposto nella Classe d’appartenenza.

Nella foto (freepress):

La Renault Clio S1600 di Fogliati – Amerio (FotoMagnano)