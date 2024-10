Scontro tra un’auto e una moto a Pieve Ligure: motociclista in codice rosso al San Martino

Genova. Incidente stradale ieri sera intorno alle 20 in via Campodonico a Pieve Ligure. Per ragioni da accertare una moto, con alla guida un uomo di circa 40 anni, è finita contro un’auto.

Sul posto l’automedica golf 6 inviata dalla centrale del 118 di Genova, e le pubbliche assistenze di Bogliasco e Sori. Ad avere la pezzo il motociclista che è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Lievemente ferito anche il conducente dell’auto, accompagnato al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.