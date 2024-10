Genova. In molti si sono chiesti cosa siano alcuni grossi cilindri cavi in cemento che in queste ore di allerta arancione vengono trasportati dall’acqua del torrente Bisagno, a Genova.

Si tratta di alcuni elementi del cantiere dello scolmatore del Bisagno, all’altezza della Sciorba.

I cilindri servivano a sostenere una passerella temporanea fatta per consentire ai mezzi di lavoro, camion, ruspe e così via, di oltrepassare il greto del torrente.

La piena del Bisagno però li ha scardinati e in parte i pezzi di calcestruzzo sono stati trascinati via, galleggiando, fino all’altezza di San Gottardo.

Per fortuna i macchinari da lavoro erano stati tutti rimossi dalle ditte incaricate.