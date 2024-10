“700 euro in meno di stipendio”, sciopero e presidio dei lavoratori delle pulizie dell’Asl3

Genova. I sindacati Filcams Cgil Genova, Fisascat Cisl Liguria e Uiltrasporti Liguria hanno proclamato per venerdì 4 ottobre lo sciopero del personale delle imprese di pulizia all’interno degli ospedali e distretti Asl 3.

Lo sciopero si rende necessario per impedire all’Azienda Pulitori ed Affini – che ha in appalto dalla Regione le pulizie degli Ospedali e Distretti ASL 3 della Liguria, in ATI con Coopservice – di ridurre gli stipendi.

Lo scorso 19 luglio l’azienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria che l’azienda sanitaria genovese ha chiesto la riduzione delle prestazioni erogate nelle diverse strutture ospedaliere e distretti territoriali al fine di contenere le spese.

Pertanto dal 1 agosto l’azienda avrebbe apportato modifiche organizzative sfociate con un taglio di ore con conseguenze su stipendi medi di 700 euro mensili e sulla qualità del servizio ai cittadini.

“Per discutere di questa situazione insostenibile, sia per dipendenti sia per la qualità del servizio, le organizzazioni sindacali hanno organizzato il presidio di protesta sotto la Regione Liguria che – sino ad oggi – non ha risposto alle richieste di incontro”, si legge nella nota sindacale.

Filcams Cgil Genova Fisascat Cisl Liguria Uil trasporti Liguria