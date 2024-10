Sciopero generale Usb del pubblico impiego il 31 ottobre: in Liguria vietato causa elezioni

Liguria. Il 31 ottobre 2024 è stato proclamato da Usb lo sciopero generale del pubblico impiego con manifestazione a Roma, ma in Liguria ai lavoratori degli enti locali viene vietato di esercitare il diritto di sciopero.

La Cgc (Commissione garanzia sciopero) con una nota del 25/9/2024 esclude dallo sciopero i lavoratori liguri delle funzioni locali a causa delle Elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del 27/28 ottobre.

“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie”.

L’Usb fa notare che la norma coinvolge tutti i dipendenti, anche quelli che svolgono attività che con le elezioni non hanno nulla a che fare, come ad esempio le maestre dei servizi educativi, il personale amministrativo e tecnico degli Uffici che si occupano di ambiente, viabilità, personale, edilizia.

“Si tratta di norme liberticide che limitano fortemente un diritto costituzionale. Dall’entrata in vigore della legge 146/1990, regolamentazione diritto di sciopero, l’Usb ha evidenziato tutta la propria contrarietà e provato più volte a forzare/cambiare le norme. Norme che prevedono sanzioni salatissime per lavoratori o organizzazioni sindacali che dovessero disattenderle. Usb non espone al rischio di sanzioni i lavoratori della Liguria invitando allo sciopero, ma invita a essere comunque solidali con il resto del pubblico impiego e, nelle forme possibili, a partecipare alla manifestazione che si terrà a Roma”.