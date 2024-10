‘Sciopero del pranzo’ in Leonardo: “Solidali con i lavoratori e le lavoratrici della mensa”

Genova. Uno ‘sciopero del pranzo’ per manifestare solidarietà nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici della mensa di Leonardo.

Lo hanno organizzato martedì i dipendenti dell’azienda, dopo lo sciopero della settimana scorsa con cui i lavoratori e lavoratrici della mensa hanno protestato contro la linea di Dussmann, cui Leonardo ha appaltato il servizio.

“Tra le motivazioni l’indegno calo della qualità dei pasti, peraltro nel primo gruppo industriale nazionale – fa sapere la Rsu Fiom Leonardo – I lavoratori non chiedono un catering da ristorante di lusso, ma che l’azienda Dussmann fornisca un pasto dignitoso in qualità e varietà, acquistando cioè materie prime adeguate e mettendo in condizione lavoratrici e lavoratori della mensa di operare in condizioni opportune, con forza lavoro sufficiente in termini di personale e ore”.

“Non è accettabile la contraddizione tra conti floridi di Leonardo e un peggioramento della qualità dei pasti dei suoi lavoratori – concludono i sindacati – Non siamo di certo alla carne coi vermi della corazzata Potëmkin, ma siamo certi che Dussmann e Leonardo potrebbero spendere qualche euro in più”.