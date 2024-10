Scappati da Torino, adolescenti ritrovati a Genova: erano diretti in Francia

Genova. Sono scappati di casa la notte scorsa decisi a raggiungere la Francia e si sono fermati a Genova per progettare i passi successivi. È qui che i carabinieri li hanno trovati, riunendoli alle famiglie preoccupatissime.

I ragazzi, 15 e 16 anni, si sono allontanati dalle loro case di Torino nella tarda serata di lunedì. A seguito della diramazione delle ricerche estese dai carabinieri del capoluogo piemontese, che ipotizzavano che i due potessero trovarsi a Genova, sono state avvisate le pattuglie genovesi. Ed è stata proprio una pattuglia del radiomobile a notare due ragazzi, con un abbigliamento corrispondente alla descrizione fornita dalle famiglie, seduti su una scalinata cittadina intenti a fumare una sigaretta.

I due amici sono stati fermati per accertamenti e identificati grazie ai documenti. Interrogati sulle ragioni della fuga, hanno rivelato di avere alcune difficoltà familiari e di avere deciso di allontanarsi da Torino per raggiungere Genova, dove contavano sull’aiuto di conoscenti in grado di aiutarli economicamente per qualche giorno, prima di dirigersi in Francia.

I carabinieri li hanno accompagnati negli uffici del comando provinciale e hanno dato loro da mangiare e da bere, avvisando poi i genitori, che li hanno raggiunti dopo ore di grande paura e preoccupazione.