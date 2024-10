Savignone ospite d’onore alla sagra del miele a Châtillon

Savignone. Il Comune di Savignone sarà l’ospite d’onore alla XXI edizione della Sagra del Miele a Châtillon che si terrà dal 25 al 27 ottobre. Anche Savignone, come Châtillon, appartiene alla rete nazionale “Le città del miele”. Parallelamente alla XXI Sagra del Miele e al 30esimo Concorso, Châtillon ospiterà anche l’esposizione e la premiazione dei pani presentati in occasione della nona edizione della Festa transfrontaliera Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi.

Il 25, il 26 e il 27 ottobre il sindaco di Savignone Antonio Bigotti sarà presente alla sagra del miele e dei suoi derivati insieme a una delegazione. “L’impegno collettivo per l’apicoltura e il rispetto delle biodiversità è tra gli obiettivi del nostro territorio in un’ottica di condivisione − dichiara − per lo sviluppo dell’economia legate al miele e per il benessere sociale ed ambientale delle nostre comunità. Porteremo con noi il miele del sindaco, ovvero il miele prodotto nel Comune di Savignone, e lo faremo conoscere agli espositori di Châtillon”.

Per il Comune di Savignone è fondamentale tutelare la presenza delle api sul territorio proprio perché da questi magnifici insetti dipende tutta l’attività di impollinazione. “Dobbiamo proteggere le api, il nostro è un grande impegno, senza il loro duro lavoro l’umanità non potrebbe sopravvivere”.

La Sagra del Miele è un’occasione di scambio tra comunità per attivare una collaborazione fattiva per tutte le attività che riguardano la produzione e lo sviluppo dei prodotti locali. Insieme al miele del sindaco, la festa di Châtillon sarà l’occasione per far conoscere anche lo sciroppo di rose, il formaggio e i salumi del territorio.