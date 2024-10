San Quirico e Sampierdarena, due giovani arrestati e un poliziotto buttato a terra

Genova. Due arresti ieri sera tra Ponente e Valpolcevera messi a segno dagli agenti delle volanti della polizia durante i normali controlli sul territorio.

Il primo episodio alle 18.00 a San Quirico, dove un giovane di nazionalità senegalese ha cercato di allontanarsi ed è risultato poi in possesso di crack. È stato quindi arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo, irregolare sul territorio nazionale, ha dichiarato di essere minorenne, ma dai riscontri radiografici risultava almeno diciottenne e per questo gli vengono contestate anche le false dichiarazioni.

Intorno alle 21.00 le forze dell’ordine sono entrate in azione ai giardini della Fiumara, a Sampierdarena. Protagonista un 18enne marocchino, anche lui irregolare, che ha spintonato un poliziotto facendolo cadere a terra e procurandogli un lieve trauma toracico guaribile in cinque giorni. Le manette sono scattate per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Addosso aveva una modesta quantità di stupefacenti per la quale è stato solo sanzionato.

Entrambi verranno processati per direttissima nella mattinata di lunedì ed eventualmente avviati all’espulsione.