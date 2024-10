San Fruttuoso, dal 4 novembre partono le indagini sull’impalcato di via Donaver

Genova. Inizieranno a partire dal 4 novembre le attività di indagine geognostiche necessarie per la progettazione dell’intervento manutentivo in via Donaver, nel quartiere di San Fruttuoso. Lavori attesi da anni e indispensabili per comprendere lo stato dell’impalcato che sorregge la strada.

L’intervento fortemente voluto dal Municipio Bassa Valbisagno è realizzato grazie alle risorse messe a disposizione della direzione strade dell’assessorato di Pietro Piciocchi.

Il Municipio ricorda che “grazie al confronto con i tecnici incaricati e lavorando per limitare i disagi dei cittadini si è riusciti ad individuare una soluzione che, pur non tralasciando nessun aspetto di verifica strutturale, permette di tenere la strada aperta per i veicoli di larghezza non superiore ai 2,30 metri, quindi di fatto per tutto il traffico privato”. Già nei mesi scorsi si era proceduto ad un cambio di viabilità nella zona per alleggerire la portata di via Donaver nel tratto interessato dove vale già la limitazione di carico per i mezzi che superano le 3,5 tonnellate.

“Finalmente dopo anni di attesa iniziano i lavori di indagini diagnostiche sull’impalcato di via Donaver, come amministrazione abbiamo insistito perché partissero, questo è il primo passo verso la risoluzione di questo problema da troppo temo dimenticato”, sottolinea il presidente del Municipio Angelo Guidi.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, abbiamo partecipato a molte riunioni e sopralluoghi e ringraziamo i vari uffici e tecnici interessati per essere arrivati ad una soluzione che tutela maggiormente la viabilità del quartiere per creare meno disagi possibili ai residenti ma che pone al centro di tutto la sicurezza e la vita delle persone”, aggiunge l’assessora alla Mobilità Sonia Paglialunga.