San Fruttuoso, cataste di rifiuti fuori dai cassonetti: la protesta dell’opposizione in Municipio

Genova. Esplode a San Fruttuoso la protesta dell’opposizione in Municipio Bassa Valbisagno per le condizioni dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in particolare in via Ayroli. A denunciare la situazione sono i consiglieri Enrico Sergio Davico e Mariateresa Ruzza, capigruppo di Genova Civica e Noi con Massimo Ferrante, che hanno organizzato un presidio in zona e hanno presentato al presidente Angelo Guidi un’interrogazione a risposta scritta.

“Nella parte iniziale di via Ayroli i nuovi bidoni sono stati posizionati lontano dal marciapiede perché i posteggi sono a lisca di pesce e il camion di raccolta rifiuti non riuscirebbe ad accostarsi adeguatamente – scrivono i consiglieri -. Questo comporta un accumulo smisurato di rifiuti degli esercizi presenti nel mercato a cui si somma il deposito selvaggio di rifiuti ingombranti con conseguenze evidenti di marciapiede sporco e ingombro, topi, anche morti, fetore esasperato dal caldo estivo“.

Nella prima metà di luglio il presidente Guidi ha effettuato un sopralluogo accompagnato da due referenti territoriali Amiu e il 15 luglio l’azienda ha rimosso i rifiuti “ma senza occuparsi di pulire il marciapiede”. Ad oggi nulla è cambiato e anzi “i cittadini – proseguono i consiglieri municipali – hanno subito lo smacco della promessa non mantenuta che entro settembre i bidoni sarebbero stati spostati accorpandoli alla sede successiva della stessa via”.

A questo si aggiungono problemi di viabilità e sicurezza. I camion che riforniscono la Coop e gli altri esercizi nel Mercato di corso Sardegna ostruiscono spesso la carreggiata mentre le auto private vengono lasciate in doppia fila. Da tempo, inoltre, “le scale di accesso al portone del primo palazzo di via Ayroli sono diventate meta di tre baby gang che le utilizzano per bivaccare, bere super alcolici, fumare e fare molto chiasso di sera e di notte lasciando le scale danneggiate oltre che sporche e coperte di rifiuti anche pericolosi. A nulla serve chiamare le forze dell’ordine, ma rimane pericoloso, oltre che difficile, rientrare in casa per chiunque vista la totale mancanza di rispetto: non sentono ragione, sfidano, insultano e minacciano chiunque chieda loro di lasciare libero il passaggio e le scale pulite”.

A parte il caso di via Ayroli, sono molte le segnalazioni che continuano ad arrivare a proposito di rifiuti abbandonati vicino ai nuovi cassonetti elettronici. La Bassa Valbisagno è tra le zone più colpite, ma il problema sembra riguardare diversi quartieri.