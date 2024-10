San Desiderio: si sente male e precipita nel torrente, uomo in codice rosso al San Martino

Genova. Un uomo è stato soccorso lunedì mattina in zona San Desiderio dopo essere caduto nel torrente Sturla dal ponte pedonale di via Binelle.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9. L’uomo, stando a quanto riferito dalle persone che in quel momento erano con lui e che hanno subito chiamato il 112, si è sentito male all’improvviso, ha perso l’equilibrio ed è scivolato, finendo nel torrente sottostante.

A San Desiderio sono quindi arrivate l’automedica e l’ambulanza inviate sul posto dal 118 e una squadra dei vigili del fuoco. I pompieri sono faticosamente riusciti a raggiungere l’uomo e a riportarlo sulla strada, dove è stato affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale. Il ferito è stato accompagnato in codice rosso al San Martino con numerosi traumi dovuti alla caduta.