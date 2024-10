Sampierdarena, minaccia i poliziotti intervenuti per un furto di cellulare: arrestato

Genova. Un uomo è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale dopo avere aggredito alcuni poliziotti intervenuti sabato sera in via Molteni, a Sampierdarena, per una segnalazione relativa al furto di un cellulare.

L’uomo era presente in via Molteni all’arrivo delle volanti, chiamate dopo una segnalazione arrivata al 112. Con lui un gruppetto di altre persone: nel corso delle procedure di identificazione si è mostrato aggressivo verso i poliziotti, che gli hanno trovato in tasca un coltellino e hanno deciso di accompagnarlo in questura.

Una volta arrivato negli uffici di via Diaz, l’uomo ha continuato a minacciare gli agenti mostrandosi anche violento, e alla fine è stato arrestato. In mattinata la direttissima.