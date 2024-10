Sampierdarena e Centro, ok ai lavori alle scuole Barabino e De Scalzi-Polacco

Genova. Approvati dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, i progetti di fattibilità tecnico economica per l’adeguamento antincendio e di manutenzione diffusa (600.000 euro) per la riqualificazione dell’immobile che ospita la succursale della scuola secondaria di primo grado Nicolò Barabino, a Sampierdarena, in via Cantore e per l’adeguamento dell’impianto antincendio (1,4 milioni di euro) per la scuola primaria Agostino De Scalzi-Fratelli Polacco – che fa parte dell’IC statale Maddalena Bertani – nel quartiere di Portoria.

«Continua il lavoro per rendere più sicure e moderne le scuole del territorio – spiega il vicesindaco – oltre agli interventi finanziati con il Pnrr, proseguono anche gli investimenti con risorse della civica amministrazione per i lavori sull’antincendio e manutenzione diffusa sulle scuole di tutti i quartieri».

L’intervento nella scuola Barabino di Sampierdarena riguarda l’edificio storico di Villa Serra Doria-Masnada, realizzato nel Seicento: ha una struttura a pianta rettangolare e una tripartizione in facciata articolata su più piani. Alla fine dell’Ottocento è stato ceduto dalla famiglia Masnada al Comune di Sampierdarena per farne un ospedale civile. In seguito, l’edifico è stato ristrutturato per adattato al nuovo utilizzo. Oggi, l’istituto scolastico necessità di diversi interventi manutentivi, soprattutto relativi all’adeguamento antincendio e gli interventi in programma serviranno a risolvere specifiche problematiche di sicurezza nel rispetto dell’immobile storico.

La scuola De Scalzi-Polacco, su sei piani, con accesso da via Ricci con una palestra accessibile anche da via Tollot, sarà interessata da interventi sull’impiantistica e di adeguamento alle esigenze didattiche.