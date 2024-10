Sampdoria: Meulensteen chiede il posto, ma Yepes? Ora la sfida è inserire Pedrola

Nove giornate di campionato, cinque con Sottil alla guida. La Sampdoria è ancora un cantiere aperto. Le uniche certezze paiono i due attaccanti Coda e Tutino e l’esterno Ioannou. Per il resto, in difesa si continua a traballare mentre a centrocampo c’è abbondanza ma nessuno si può ancora considerare un titolarissimo. Con il passare dei giorni bisognerà poi verificare “che Pedrola sarà” quello rientrato dal lungo stop e integrarlo nei titolari se in forma.

Partendo dal centrocampo, i più utilizzati da Sottil sono stati Benedetti e Bellemo. Mezzali con buone qualità ma che hanno spesso deluso. Dovranno vedersela con i rampanti Kasami e Akinsanmiro. Kasami ha giocato domenica per la prima volta titolare, entrando nell’azione del primo goal pur mostrando ancora una forma non brillantissima, che però si prende solo mettendo minuti nelle gambe. Akinsanmiro è entrato bene, andando anche in goal, e nel derby aveva ben impressionato.

E davanti alla difesa? Posizione fondamentale, in cui Meulensteen si è ben disimpegnato nel derby. L’olandese è stato protagonista a Cesena con una doppietta e in teoria almeno dovrebbe fornire più copertura alla fragile difesa rispetto a Yepes. Ma l’assenza di quest’utlimo pesa in termini di palleggio e qualità, che fare?

Una possibile soluzione sarebbe quella di far coesistere Meulensteen e Yepes davanti a una difesa a 4, Scelta che comporterebbe numerose esclusioni in mezzo al campo. Mentre nel pacchetto arretrato provare qualcosa di diverso potrebbe essere utile. Tanto, peggio di così. La Sampdoria ha incassato 14 goal in 9 partite. Peggio hanno fatto solo il fanalino di coda Frosinone e il Cesena, in virtù della goleada subita proprio dai blucerchiati.

Difesa a quattro e centrocampo a due che potrebbero anche “liberare” uno slot in campo per quando Pedrola potrà essere schierato da titolare. Quando si parla dello spagnolo è sempre bene utilizzare tutti i condizionali del caso, visto che è stato più in infermeria che in campo nell’ultimo anno. Gli irrinunciabili tra esterni e attaccanti sembrano essere Coda, Tutino e Ioannou. L’ipotesi potrebbe essere un 4-2-3-1 con Tutino che svaria dietro al bomber ex Cremonese e con il cipriota e lo spagnolo larghi. Un rivoluzione copernicana che non potrebbe prescindere dal sacrificio difensivo degli uomini di qualità.

Ha fatto infine parlare molto la mancata convocazione di Borini. La piazza si augura che il pirata non sia sul piede di partenza. Non solo per il goal nel derby, ma in generale ha sempre dimostrato di più di Sekulov e soprattutto di La Gumina, che tuttavia sembra godere di molta stima da parte di Sottil.