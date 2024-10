Sampdoria-Mantova. Sottil: “Letto parole troppo dure sulla difesa. Pedrola qualità da top player”

Domani alle ore 15 la Sampdoria scende in campo al Ferraris per sfidare il Mantova. La via obbligata per risalire la classifica è quella della vittoria. Si apre un trittico di partite che vedrà i blucerchiati impegnati mercoledì sera alle 20,30 contro il Cittadella e domenica prossima di nuovo in casa contro il Brescia. L’allenatore ha aperto la conferenza stampa difendendo la squadra dalle critiche piovute su una difesa che, dati alla mano, è al terzo posto tra quelle che hanno incassato più reti. L’allenatore ha poi elogiato le qualità di Pedrola, definendolo un potenziale top player, e lo spirito di Giordano. Il genovese non era stato convocato nelle prime partite ma si è fatto trovare pronto contro il Cesena. Parole di fiducia anche sul portiere Silvestri, anche lui finito nel mirino delle critiche per le incertezze delle ultime partite. A proposito di difesa, rientra Romagnoli mentre ancora out Veroli con ogni probabilità. Anche La Gumina non dovrebbe essere della partita.

Le parole dell’allenatore blucerchiato

“A Cesena è stata una grande vittoria. Non era facile ma quello che conta è il presente. Abbiamo fatto delle ottime cose mentre altre cose sono da migliorare. Ho letto attacchi duri e personali verso la difesa. Credo che ci debba essere una sinergia tra la squadra e la stampa. Questo non vuol dire che non si può dare giudizi. Ma bisogna essere costruttivi. Attacchi diretti non fanno bene ai miei ragazzi. Nessuno me li deve toccare. Nessuno di loro deve fare errori. Lavoro e ragiono sempre a livello collettivo sulla difesa. Ho letto cose troppo dure”.

“Bisogna dare continuità di prestazione, unico modo per ottenere risultati. Abbiamo lavorato sia sulle cose che facciamo bene sia su quelle da migliorare. Il Mantova è allenato da un tecnico con grandi idee e molto preparato come Possanzini. Giocano un gran calcio, sono molto bravi nel possesso. Dobbiamo difenderci bene e attaccarli dove possiamo fare loro male”.

“So che ci sarà il turno infrasettimanale e poi il Brescia. Ma adesso la testa deve essere sul Mantova. Le mie scelte sono solo in funzione di questa partita. Sono importanti anche i giocatori che subentrano. Faccio scelte tecniche per il bene della Sampdoria. Chi suona gioca, chi ritengo sia meglio parta dopo entra a partita in corso”.

“Il portiere lo tratto come un giocatore di movimento. Ma per me la priorità è parare. Mi aggiorno ma su certe cose rimango antico pur cercando di essere moderno. Tutti i giocatori sono in discussione. Silvestri sa di dover ritrovare la condizione top. Ha fatto la Serie A a grandi livelli. Anche lui è in discussione con se stesso. E’ un uomo serio, un grande professionista e sa che le sue prestazioni devono crescere.

“Pedrola? Lo vedo molto bene. Ha caratteristiche un po’ diverse dagli altri attaccanti. Gli ho detto che il suo talento deve essere messo a disposizione della squadra. Ha un bagaglio tecnico che gli può consentire di diventare un top player. Ma deve viaggiare a velocità più alte. Non è il suo habitat giocare dentro il traffico a spalle girate. Sul centrosinistra è dove si trova meglio. Mi piace mettere i giocatori nelle condizioni di performare al massimo”.

“Le risposte che voglio sono esemplificabile dal comportamento di Giordano. Nelle prime partite non l’avevo convocato, ma si è fatto poi trovare pronto in una partita importante come quella contro il Cesena”.