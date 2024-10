Sampdoria-Mantova LIVE: Vismara in porta dal primo minuto

Sampdoria 0 – Mantova 0

11′ Punizione battuta sul secondo palo. Salta Romagnoli che di testa non riesce ad angolare. Sul ribaltamento di fronte, Ruocco si accentra e prova il tiro. Deviato in angolo.

8′ Contropiede della Sampdoria condotto da Ioannou. Il cipriota costringe Redolfi a spendersi il fallo da ammonizione.

7′ Si fa vedere in avanti il Mantova. Burrai calcia dalla distanza. Vismara di distende e devia in angolo.

6′ Pressano alto i blucerchiati, che costringono all’errore il tentativo di ripartenza dal basso della squadra di Possanzini. Lo si vede bene in questo frangente, con Meulensteen che lascia la sua posizione per salire fino alla lunetta dell’area avversaria per pressare la prima costruzione di Burrai.

3′ Ancora Sampdoria, che in questa fase chiude i lombardi nella loro metà campo. Coda prova il filtrante per Tutino ma il pallone è troppo lungo e termina tra le braccia di festa.

Nota tattica: blucerchiati con l’ormai consueto 3-5-2. Al centro della difesa Romagnoli. Quinto di destra Venuti, di sinistra Ioannou. Meulensteen centrale con ai lati Benedetti e Kasami.

1′ Parte subito fortissimo la Sampdoria: Kasami verticalizza rasoterra per Coda, che fa la sponda. Il centrocampista riceve, entra in area e calcia da posizione defilata. Festa respinge. Poi la Samp rimane in attacco ma non riesce a concludere a rete.

Mantova in maglia gialla. Sampdoria con la classica divisa blucerchiata incaricata del calcio di inizio. La Sampdoria ritrova il suo pubblico dopo più di un mese. Tra le porte chiuse contro la Juve Stabia, la sosta e la trasferta a Cesena la squadra non incontrava la tifoseria dal 25 settembre, giorno del derby.

Primo tempo

Di buon auspicio. Prima della partita il presidente Manfredi ha omaggiato Nicola Pozzi, l’eroe dell’ultima promozione in Serie B, con una maglia con il numero nove. “Din Don, Din Don, intervengo da Varese ha segnato Pozzi-goal” il coro ormai celebre che anche oggi la Sud ha dedicato all’ex attaccante blucerchiato.

Solo un punto di differenza.Sampdoria a 11 punti, Mantova a quota 12. I blucerchiati a caccia di continuità di risultati dopo il 5 a 3 contro il Cesena e di una maggiore solidità difensiva. Tra le “curiosità del match” il fatto che al centro dell’attacco del Mantova ci sia Alessandro Debenedetti. Ligure classe 2003 ha compiuto in quattro anni – via primavera del Genoa – un salto quadruplo dall’Eccellenza con il Finale Ligure nel 2021 fino alla serie cadetta.

Formazioni ufficiali

Sampdoria (3-5-2): Vismara; Riccio, Romagnoli, Bereszynski; Venuti, Kasami, Meulensteen, Benedetti, Ioannou, Tutino, Coda. A disposizione: Ghidotti, Silvestri, Bellemo, Pedrola, Akinsanmiro, Borini, Giordano, Depaoli, Ferrari, Yepes, Vulikic, Sekulov. Allenatore: Andrea Sottil.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Redolfi, Brignani, Bani; Trimboli, Burrai; Bragantini, Wieser, Ruocco; Debenedetti. A disposizione: Sonzogni, Solini, Fiori, Galuppini, Mancuso, Fedel, Panizzi, Artioli, Muroni, Cella, Aramu, De Maio. Allenatore: Davide Possanzini.

Arbitro: Crezzini di Siena. Assistenti: Di Iorio di Verbano-Cusio-Ossola e Arace di lugo di Romagna. VAR: Maggioni di Lecco. AVAR: Di Martino di Teramo