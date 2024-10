La Sampdoria spegne la luce e prende due gol in tre minuti: al Ferraris passa la Juve Stabia. La cronaca

SAMPDORIA-JUVE STABIA 1-2 (35′ Coda; 46′, 49′ Adorante)

Finisce qui! La Juve Stabia passa al Ferraris dopo un secondo tempo di totale blackout degli uomini di Sottil. Per il commento clicca QUI.

45’+4′ Esternaccio di Tutino che finisce a lato di molto.

45’+3′ Sempre meno tempo per pareggiare, la Samp prova il tutto per tutto.

45′ Cinque minuti di recupero.

43′ La Samp prova a tuffarsi in avanti ma finora non c’è stata un’occasione lampante per pareggiare. Da segnalare l’episodio del contatto su Tutino, per il resto i blucerchiati non sono scesi in campo nella ripresa sostanzialmente.

40′ Tutino per Borini che calcia abbondantemente fuori. Fuori Pierobon per Zuccon nella Juve Stabia.

37′ Ammonito Vulikic nella Samp, che ha sempre meno tempo a disposizione. Serve un episodio per riequilibrare il parziale. La punizione di Buglio finisce fuori di poco: un secondo tempo da “Chi l’ha visto?” finora per i blucerchiati.

36′ Giallo a Meli per un fallo su Yepes.

33′ Doppia sostituzione Samp: dentro La Gumina e Borini per Riccio e Coda. La Samp ha ancora poco tempo per provare ad agguantare quanto meno il pareggio. 3-4-1-2 per i blucerchiato, con Tutino e Borini che si scambiano a supporto dell’unica punta La Gumina.

28′ Entra Piscopo per Adorante, Artistico per Candellone e Baldi per Fortini: triplice mossa per la Juve Stabia.

26′ Sprint di Venuti che va via su due uomini in marcatura e conquista un corner. Batte Bereszynski con Sekulov che non trova il giusto impatto per battere a rete.

25′ Ammonito Fortini negli ospiti, si scaldano gli animi al Ferraris con la Sampdoria anche incredula per il rigore non fischiato su Tutino.

23′ Fuori Benedetti per Sekulov e Depaoli per Venuti nella Samp. Proteste vibranti tra le fila blucerchiate.

21′ Varnier su Tutino con il giocatore blucerchiato che rimane a terra. L’azione prosegue con il tentativo di Coda che scalda i guantoni di Thiam con Tutino ancora a terra. L’arbitro ora blocca il gioco, ma non è stato assegnato alcun rigore.

20′ La Sampdoria vuole provare a reagire ma, oltre ad un’attuale pochezza di atteggiamento, la squadra risulta troppo lunga e gli spazi per la Juve Stabia sono maggiori per provare a colpire. Sottil riflette dalla panchina in attesa di effettuare un doppio cambio: si preparano Sekulov e Venuti.

18′ Occasione Samp! Benedetti ci prova da fuori, sulla traiettoria prova a intercettare Coda ma Thiam blocca la sfera.

17′ Esce Maistro per Meli nella Juve Stabia. Poco fa una botta da fuori di Ruggero che finisce fuori.

16′ Palo della Juve Stabia! Un siluro di prima partito dal piede di Mussolini che si infrange sul palo.

14′ Fuori Bellemo, dentro Akinsanmiro: prima sostituzione dei blucerchiati.

13′ Bereszynski avanza in area di rigore e mette in mezzo un pallone veramente interessante che viene spazzato via. Successivamente fallo in attacco proprio del polacco su Ruggero.

12′ Bereszynski per Bellemo che in area colpisce debolmente di testa: piccola reazione della Samp,

10′ Sottil manda a scaldare sei giocatori dalla panchina: vuole un immediato cambio di passo ed è comprensibile visto un risultato scappato via nel giro di soli tre minuti.

8′ Altra occasione per la Juve Stabia: calcia forte Buglio, respinge Silvestri. La Samp non è ancora entrata in campo mentalmente.

5′ Partenza di grande passività per la Sampdoria dagli spogliatoi. Dopo un primo tempo in controllo, i blucerchiati si sono fatti sorprendere per due volte in pochissimo tempo compromettendo il risultato. Ammonito Riccio intanto.

4′ Ribaltone Juve Stabia! Ancora Adorante! Cross dalla destra di Mussolini che passa tra Riccio e Depaoli con il numerok 9 ospite che insacca di testa.

1′ Gol della Juve Stabia! Cross in mezzo di Fortini con Adorante che si coordina e colpisce a rete di piede. Qualche responsabilità di Riccio, anticipato nella marcatura.

Si riparte al Ferraris! Nessun cambio tra le due formazioni.

Secondo tempo

Genova. Termina in vantaggio 1-0 la prima frazione di gioco tra Sampdoria e Juve Stabia, match disputato a porte chiuse. Coda si è fatto trovare pronto col piede sul prolungamento di Bellemo dal corner di Ioannou (35′) sbloccando una partita che dopo una partenza convinta della squadra di Sottil stava diventando difficile con la Samp pericolosa solo su calcio piazzato. Tanti lanci lunghi in un match in cui la Juve Stabia ha una leggera prevalenza di possesso palla nei primi 45 minuti.

È proprio grazie alle transizioni che i blucerchiati fanno pesare la loro qualità costringendo al fallo i difensori.

Un anticipo di Riccio fa involare il difensore verso l’area sino al fallo avversario e sulla punizione conseguente Coda colpisce il palo (15′). Dalla stessa mattonella Tutino non è così bravo: il tentativo è centrale e facile preda di Thiam (24′). Juve Stabia che si fa vedere dalle parti di Silvestri al 24′, ma Yepes anticipa in scivolata provvidenzialmente Candellone, che era pronto a infilare il cross di Fortini autore di una discesa sul fondo a sinistra..

45’+1′ Fine primo tempo al Ferraris, la Samp va negli spogliatoi sul 1-0 grazie alla rete di Massimo Cosa

45′ Un minuto di recupero. Yepes intanto si rialza dopo essere rimasto qualche istante a terra.

43′ Maistro batte la punizione al limite: mura la difesa blucerchiata.

40′ Nel momento in cui i ritmi si erano leggermente abbassati la squadra di Sottil è stata brava a colpire su situazione da calcio da fermo, sbloccando il risultato con il terzo gol in campionato del bomber con il numero 9.

35′ Gol della Sampdoria! Angolo battuto da Ioannou, prolunga Bellemo per Coda che insacca in rete di piede: 1-0 Samp.

30′ Ammonito Folino negli ospiti. Cala il ritmo al Ferraris: ora si vedono azioni decisamente meno incisive rispetto a tutta la prima metà del primo tempo.

29′ Ammonito Bereszynski.

26′ Varnier stende in scivolata Bellemo e commette fallo. Intervento che forse poteva essere punito con l’ammonizione, ma Massimi non è dello stesso avviso e tiene nel taschino il cartellino.

24′ Yepes anticipa provvidenzialmente Candellone in scivolata, che era pronto a infilare il cross di Fortini autore di un’ottima azione in solitaria sulla fascia sinistra.

23′ Ci prova Tutino su punizione: pallone tra le braccia di Thiam che blocca senza patemi d’animo.

19′ Cross di Maistro che però finisce sul fondo. La Juve Stabia sembra proprio puntare molto sul mettere in condizione gli esterni di poter crossare in area e provare a sfruttare il gioco aereo.

17′ Avanzata di Benedetti dopo il recupero palla a centrocampo: cross sbilenco, rimessa dal fondo per i campani.

16′ Grande azione corale della Samp che porta Bereszynski a pochi passi dalla porta. Il giocatore blucerchiato cade a terra ma per l’arbitro non c’è alcun fallo.

14′ Palo della Samp! Splendida punizione di Coda che si infrange sul legno. Una buona Sampdoria in questi primi minuti di gioco.

13′ Anticipo di Riccio che ruba palla e viene steso da Ruggero al limite dell’area: giallo per lui e calcio di punizione per la Samp.

12′ Il tecnico blucerchiato aveva parlato del grande lavoro che devono svolgere i quinti di centrocampo. Infatti, sia Ioannou sia Depaoli stanno già macinando chilometri nella doppia fase.

10′ Dieci minuti trascorsi senza occasioni da gol ma con un evidente studio delle zone da colpire da parte di entrambe le formazioni.

7′ Sottil a colloquio con la squadra: vuole liberare dalle marcature i giocatori con il palleggio per avanzare sulla fascia e colpire lateralmente: sembra una mossa tattica studiata ad hoc in settimana per gli avversari dall’allenatore della Sampdoria

5′ Sampdoria che parte con piglio offensivo in questa primissima parte della gara, con l’intenzione di mantenere il possesso per attaccare gli spazi soprattutto lateralmente.

3′ Conclusione di Depaoli con conseguenti proteste per un presunto tocco di braccio in area. Breve controllo del VAR: si riparte da rimessa dal fondo, non c’è niente secondo la squadra arbitrale..

2′ Tutino serve Ioannou in profondità che crossa in mezzo: smanaccia Thiam a liberare.

Dopo il minuto di raccoglimento per la scomparsa del presidente della Federazione Italiana Golf, Franco Chimenti, si parte al Ferraris! La Sampdoria ripropone il 3-5-2 con la coppia Coda-Tutino in avanti.

Primo tempo

Genova. La scorsa è stata una settimana praticamente perfetta per la Sampdoria: le due vittorie consecutive, unite al successo in Coppa Italia contro il Genoa, hanno riavvicinato i blucerchiati alle zone alte della classifica e ridato entusiasmo alla piazza. Questa sera contro la Juve Stabia un’occasione per provare ad accorciare ancor di più le distanze, raggiungendo proprio la squadra campana e riagganciando la zona playoff. Dopo i fatti post derby, come è ormai noto, non ci potrà essere il pubblico sugli spalti.

Sottil ha spesso usato il termine “spregiudicata” per definire la sua Sampdoria ideale. Una maturazione che sta avvenendo in queste ultime partite ma ora il rendimento deve trovare una definitiva continuità per recitare nuovamente un ruolo da protagonista nel campionato di Serie B. Con l’assenza di Romagnoli ecco un posto da titolare per Riccio, torna negli undici Depaoli al posto di Venuti: per il resto la formazione è la stessa di quella di Modena. Il tecnico guida la squadra nel riscaldamento come di consueto, caricando i propri giocatori dando le ultime indicazioni tattiche prima del fischio d’inizio di Massimi di Termoli.

Sampdoria: 33 Silvestri, 5 Riccio, 7 Bellemo, 9 Coda, 10 Tutino, 23 Depaoli, 24 Bereszynski, 28 Yepes, 31 Vulikic, 44 Ioannou, 80 Benedetti.

Allenatore: Andrea Sottil.

A disposizione: 1 Vismara, 22 Ghidotti, 3 Barreca, 14 Kasami, 15 Akinsanmiro, 16 Borini, 17 Meulensteen, 18 Venuti, 20 La Gumina, 21 Giordano, 72 Veroli, 84 Sekulov.

Juve Stabia: 20 Thiam, 4 Ruggero, 8 Buglio, 9 Adorante, 10 Pierobon, 15 Mussolini, 23 Folino, 24 Varnier, 27 Candellone, 29 Fortini, 37 Maistro.

Allenatore: Guido Pagliuca.

A disposizione: 1 Matosevic, 16 Signorni, 13 Baldi, 7 Zuccon, 14 Meli, 25 Gerbo, 55 Leone, 98 Mosti, 11 Piscopo, 90 Artistico, 99 Piovanello.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Assistenti: Prenna di Molfetta e Regattieri di Finale Emilia.

Quarto ufficiale: Lovison di Padova.

VAR: Camplone di Pescara.

AVAR: Muto di Torre Annunziata.