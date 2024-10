Sampdoria-Juve Stabia, arbitra Massimi di Termoli. Oggi allenamento sotto gli occhi di Manfredi

Genova. Sarà Massimi di Termoli l’arbitro di Sampdoria-Juve Stabia, gara in programma venerdì 4 ottobre (ore 20.30) al Ferraris. Il match sarà giocato a porte chiuse dopo i fatti post derby.

A completare la designazione Prenna di Molfetta e Regattieri di Finale Emilia gli assistenti. Quarto ufficiale: Lovison di Padova.

Var: Camplone di Pescara. Avar: Muto di Torre Annunziata.

Stamattina la squadra si è allenata sotto gli occhi del presidente Matteo Manfredi. Video-analisi, attivazione atletica, torelli, partitelle a pressione, partitella tattica ed esercitazioni sulle palle inattive al Mugnaini di Bogliasco. Domani, giovedì, è in agenda la seduta di rifinitura della vigilia, preceduta dalla conferenza stampa di Andrea Sottil.

Prosegue intanto l’asta benefica in favore del progetto ‘La Cantera’ dell’Istituto Giannina Gaslini per il futuro della ricerca e dell’assistenza all’interno del dipartimento di Emato-Oncologia dell’ospedale pediatrico genovese. Collegandosi sulla piattaforma ufficiale MatchWornShirt si potrà fare la propria offerta per accaparrarsi una delle maglie del derby.

La Sampdoria, come ricorda opta sports, società che fornisce le statistiche al team, è rimasta imbattuta negli unici due confronti contro la Juve Stabia in Serie B, entrambi nella stagione 2011/12: pareggio 1-1 al Ferraris nel dicembre 2011 e vittoria esterna per 2-1 nel maggio 2012.

Non va molto bene ai neopromossi in B contro la Sampdoria: ha vinto le ultime quattro sfide contro squadre arrivate dalla C con un punteggio complessivo di 8-2; in generale, in caso di ulteriore successo in questo match, i blucerchiati potrebbero eguagliare la striscia vincente più lunga contro questo tipo di formazioni nella competizione: cinque vittorie di fila tra gennaio e giugno 2000.

Di sicuro gli uomini di Sottil arrivano in fiducia all’appuntamento: non hanno subito reti in tre degli ultimi quattro match interni di Serie B e in particolare, potrebbero collezionare tre clean sheet casalinghi nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo febbraio-aprile 2012 (sette in quel caso con Giuseppe Iachini in panchina).

La Sampdoria è inoltre la squadra che conta più reti in questa Serie BKT tra quelle che hanno segnato il 100% dei gol su azione (9/9); dall’altra, la Juve Stabia ha messo a segno tre gol in questo modo, più solo dello Spezia (uno) nel torneo in corso.