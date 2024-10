Sampdoria-Juve Stabia 1-2, passi indietro per i blucerchiati con una ripresa da dimenticare

Genova. Una Sampdoria a due facce, che in tre minuti subisce due reti a inizio ripresa e dilapida il vantaggio costruito nel primo tempo. Finisce 1-2 al Ferraris con la Juve Stabia che passa grazie alla doppietta di Adorante approfittando di un posizionamento errato di Riccio e di una difesa non attenta a stringere le maglie sui cross.

I blucerchiati subiscono un brusco risveglio dopo una settimana al miele e restano a otto punti perdendo l’occasione di rifarsi sotto in classifica.

Sampdoria che nel primo tempo è passata in vantaggio al 35′ con Coda che si è fatto trovare pronto col piede sul prolungamento di Bellemo dal corner di Ioannou (35′) sbloccando una partita in cui la Samp è stata pericolosa solo su calcio piazzato colpendo il palo con Coda da punizione al 15′.

Nella ripresa l’incubo: al primo minuto cross in mezzo di Fortini con Adorante che si coordina e colpisce a rete di piede. Qualche responsabilità di Riccio, anticipato nella marcatura e al 4′ il ribaltone con lo stesso Adorante che stavolta mostra il repertorio di testa capitalizzando il cross dalla destra di Mussolini saltando tra Riccio e Depaoli.

Sottil cambia: entra Akinsanmiro per un anonimo Bellemo, ma la Samp rischia di subire il terzo gol al 61′: il palo interno salva Silvestri e i suoi sulla botta dalla distanza di Mussolini.

Le proteste per un atterramento di Tutino al 66′ su contrasto di Varnier sono inutili, il var non richiama l’arbitro Massimi e sulla prosecuzione dell’azione tentativo di Coda che scalda i guantoni di Thiam. Arriva il momento di Sekulov e Venuti al 68′ per Benedetti e Depaoli, ma i blucerchiati fanno sempre fatica a proporre una manovra coordinata. Sottil tenta il tutto per tutto al 78′ buttando dentro La Gumina e Borini per Riccio e Coda, Vulikic va a fare il centrale di difesa e Borini agisce più arretrato rispetto a Tutino e Coda. Occasioni da rete però non se ne registrano.