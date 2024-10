Sampdoria, domani l’infrasettimanale in trasferta a Cittadella: intanto escono le nuove date di anticipi e posticipi

Genova. La Sampdoria si prepara alla trasferta nell’infrasettimanale di domani sera contro il Cittadella. Oggi pomeriggio, dopo sessioni di video-analisi e di attivazione atletica, la preparazione sul campo del “Mugnaini” di Bogliasco. Una volta pranzato al centro sportivo, i blucerchiati partiranno in pullman verso il “Tombolato”.

Nessun diffidato per entrambe le formazioni. Arbitra Santoro di Messina, coadiuvato da Margani di Latina e Cavallina di Parma. Il quarto uomo è Mazzoni di Prato, in sala VAR Nasca di Bari e Rutella di Enna.

Sempre in data odierna, la Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 15.a alla 24.a giornata.

Ecco l’elenco:

15.a Sampdoria vs Catanzaro (sabato 30 novembre, ore 15.00)

16.a Sassuolo vs Sampdoria (domenica 8 dicembre, ore 17.15)

17.a Sampdoria vs Spezia (sabato 14 dicembre, ore 17.15)

18.a Cremonese vs Sampdoria (domenica 22 dicembre, ore 17.15)

19.a Sampdoria vs Carrarese (giovedì 26 dicembre, ore 20.30)

20.a Sampdoria vs Pisa (domenica 29 dicembre, ore 19.30)

21.a Brescia vs Sampdoria (domenica 12 gennaio, ore 19.30)

22.a Sampdoria vs Cesena (venerdì 17 gennaio, ore 20.30)

23.a Mantova vs Sampdoria (sabato 25 gennaio, ore 17.15)

24.a Sampdoria vs Cosenza (sabato 1° febbraio, ore 15.00)