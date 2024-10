Sampdoria: Bellemo e Benedetti out? Dubbi a centrocampo, Pedrola in arrivo e il dato sugli ingaggi

Terminata la sosta, la Sampdoria tornerà in campo domenica alle 17,15 a Cesena. Due settimane per lavorare sul brutto secondo tempo che è costato la sconfitta 2 a 1 contro la Juve Stabia. Passo falso arrivato dopo il bel trittico Sudtirol-Genoa-Modena. Il ritardo in classifica rispetto ai primi due posti è di 8 punti, con una valanga di squadre in mezzo. Vietato sbagliare dunque. Per dare il via a un filotto serve però trovare la quadra a centrocampo.

Nessuno dei centrocampisti impiegati ha convinto del tutto. Nelle ultime tre partite di campionato, il terzetto mediano è sempre stato composto da Yepes come regista con ai lati le mezzali Benedetti e Bellemo. Sono arrivati 6 punti contro Sudtirol e Modena ma anche la prova incolore contro la Juve Stabia. Risultati di squadra a parte, le prove di questi ultimi due giocatori non hanno mai impressionato. Eppure, entrambi hanno dimostrato in Serie B di potere dire la loro. Titolarissimo nel Como dello scorso anno Bellemo, tra i protagonisti del Bari che sfiorò la Serie A due anni fa Benedetti. Forse non sono così forti da cambiare l’inerzia della squadra ma se la squadra iniziasse a girare potrebbero dire la loro. Scalpitano per una maglia da titolare anche Vieira (che però a Cesena sarà out), Meulensteen e Akinsanmiro: sono stati loro tre a giocare contro il Genoa, ovvero la miglior partita stagionale della Samp. Rimane sempre il dubbio su Kasami visto che la motivazione dei problemi fisici che convince a metà, visto che anche non al massimo sarebbe utile o comunque difficilmente avrebbe fatto peggio di altri in certe partite.

Importanza di giocarsi le carte per andare in Serie A determinata anche dal dato sul monte ingaggi elaborato da Calcio e Finanza e reso noto oggi. Con 25 milioni totali, i blucerchiati si piazzano al secondo posto. Subito dietro il Palermo con 24 milioni e la Cremonese con 23. Chiude la classifica il Cittadella, con 3 milioni di monte ingaggi. Cittadella che al momento ha solo un punto in meno della Samp. Primissimo per distacco il Sassuolo, 33 milioni.

La squadra riceverà il calore del pubblico sabato a Bogliasco in occasione dell’ultima seduta prima della partenza per la Romagna. I tifosi si recheranno a Bogliasco per caricare la squadra in vista della prima delle innumerevoli partite, verrebbe da dire tutte, da non sbagliare. Domenica prossima ritornerà il pubblico a Marassi nella partita contro il Mantova.

Tra i convocati potrebbe ritornare Pedrola. Lo spagnolo era sceso in campo l’ultima volta lo scorso 5 maggio contro la Reggiana, nella partita che aveva sancito la qualificazione ai playoff. Il suo reintegro, che dovrà essere graduale, potrebbe avere anche ripercussioni sul modulo. Visto che viene difficile collocarlo nell’attuale 3-5-2. Disposizione che dovrebbe essere confermata anche contro il Cesena. Di per sé non sembra nel modulo il nodo cruciale della stagione della Sampdoria dato che con il medesimo schieramento sono state giocate partite disastrose, come contro il Cosenza, o ottime, come contro il Genoa.