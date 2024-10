Salita San Francesco da Paola interrotta per rischio crollo: tempi incerti sulla riapertura

Genova. La chiusura improvvisa di salita San Francesco Da Paola, antica creuza carrabile che collega Principe all’omonimo monastero a San Teodoro, ha creato apprensione tra i residenti della zona e in particolare tra quelli dei civici che, da un giorno all’altro, non hanno più potuto raggiungere la propria abitazione con l’auto.

Il perché della chiusura e la soluzione del problema sono stati al centro di un’interrogazione in consiglio comunale da parte di Cristina Lodi (Misto, Azione) che ha chiesto lumi all’assessore alla Polizia locale Sergio Gambino.

“Che cosa sta succedendo in salita San Francesco Da Paola – chiede Lodi – la settimana scorsa per motivi di pubblica incolumità, come riportato da un’ordinanza, è stata disposta l’interruzione della percorrenza a mezzi e persone, tenendo conto che la stessa strada vede l’accesso con l’auto dal basso ma non dall’alto? Chi e perché ha avviato il blocco della strada? Quali sono i tipi di intervento? Chi pagherà i danni di questa interruzione ai cittadini? Alcuni di loro avevano dei lavori in corso in casa e le ditte non possono più arrivare con furgoni e altri mezzi”.

Gambino ha spiegato: “Il 23 settembre il Coa, su indicazione dei vigili del fuoco, ha chiesto l’intervento degli uffici della Pubblica incolumità del Comune per un muro spanciato e la presenza di una crepa”.

“E’ stato quindi interdetto il transito ma comunque lasciando un varco alle abitazioni ed è stata disposta l’interdizione fino alla messa in sicurezza, Aster ha fatto chiudere la strada e ha gestito le comunicazioni ai proprietari delle auto da spostare – continua – per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza, è stata fatta una segnalazione alla direzione strade, il muro è soggetto a tutela sovrintendenza che quindi dovrà essere coinvolta, si stanno valutando le modalità per intervenire”.

Il timore dei cittadini è che, trattandosi di un muro vincolato – dove è presente anche un’edicola votiva pericolante – l’iter possa protrarsi per molto a lungo.