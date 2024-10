Sala Dogana, call di Comune e Palazzo Ducale: ospiterà le proposte dei creativi nati tra il 1994 e il 2006

Genova. Una Call for ideas dedicata alla creatività giovanile inquadrata in un percorso di ascolto e progettazione partecipata. È questo lo scopo della call indetta da Comune di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura rivolto alle nuove generazioni di creativi under 30 (è aperta ai giovani nati tra il 1994 al 2006), uno strumento per conoscere la loro visione e ricevere proposte nell’ambito delle discipline artistiche visive, performative e di altre attività con particolare attenzione all’Agenda 2030, tutte attività da svolgersi presso la Sala Dogana di palazzo Ducale.

“Sono fermamente convinta che questa sia un’occasione importante per fare emergere realtà creative genovesi che magari fino ad adesso non hanno trovato spazio – dice l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Genova – Call come queste sono politiche concrete di sostegno ai giovani, prestando anche attenzione a tematiche importanti e fondamentali come quelle dettate dall’Agenda2030. Senza dimenticarci che grazie alla creatività di chi parteciperà al bando andremo a valorizzare uno spazio importante come la Sala Dogana”.

La call intende apprendere direttamente dai suoi protagonisti, attraverso un apposito percorso nell’ambito del welfare culturale e di progettazione condivisa, le loro esigenze e proposte in ambito artistico e culturale.

L’obiettivo è quello di individuare attraverso la Call le migliori proposte, per dar vita a tavoli progettuali da cui scaturiranno le idee per la realizzazione di un apposito bando che avrà durata triennale e che sarà finanziato dal Comune con 30 mila euro annui, a cui potranno essere sommate risorse private e/o sponsorizzazioni.

L’iniziativa, come già detto, è rivolta a tutti i giovani creativi nati tra il 1994 e 2006 compreso, possono partecipare artisti, designers, curatori e operatori culturali, e chiunque aspiri a diventare parte attiva dei diversi ambiti della cultura, dell’arte e delle industrie culturali/creative.

È possibile partecipare alla Call compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito www.comunedigenova.it oppure www.genovacreativa.it fino al 15 novembre.

Per maggiori informazioni: ncane@comune.genova.it; cdellavalle@comune.genova.it