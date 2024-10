A Nervi rubata la bici a un bimbo di 8 anni che fa la chemioterapia. L’appello: “Riportatecela”

Genova. “È stata rubata una bicicletta a un nostro piccolo paziente di 8 anni, il bambino fa la chemioterapia è una delle sue poche gioie farsi i giretti in bicicletta”. A scriverlo sulla sua pagina social è la Pubblica assistenza Nerviese.

“Se qualcuno l’avesse trovata può portarcela in sede in via Oberdan 105 R – dicono i volontari nel post – o se qualcuno l’avesse presa per sbaglio, può sempre riportarcela, con discrezione da noi.. l’errore è umano”

Quello che conta per i volontari è “sperare che la bici torni al suo piccolo proprietario”. E mentre il post comincia ad essere condiviso sui social, arrivano i immediati i primi gesti di solidarietà e generosità: “Se non la trovate fatemi sapere che gliela regalo io” scrive una lettrice.