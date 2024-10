Ruba i portafogli agli anziani al supermercato e gli svuota i conti prelevando con il bancomat: arrestato

Genova. Un 25enne marocchino è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Rapallo su ordinanza di custodia cautelare del gip perché sospettato di essere l’autore di una serie di furti di portafogli commessi all’interno di un supermercato.

L’uomo sceglieva come vittime soprattutto gli ultrasessantacinquenni che, intenti a fare la spesa, non si accorgevano del furto finché non arrivavano alla cassa. Lui, nel frattempo, uscito dal supermercato, andava a prelevare al bancomat svuotandogli il conto per quanto consentito dal massimale del prelievo, oppure faceva acquisti di diverso tipo. Sarebbero almeno tre gli episodi accertati.

L’uomo a seguito della visione delle immagini di videosorveglianza, è stato immortalato mentre derubava un’anziana intenta a fare acquisti al supermercato e una volante del Commissariato lo ha riconosciuto, nei giorni a seguire, pur avendo cambiato gli abiti, mentre passeggiava sul lungomare di Rapallo.

Immediatamente fermato il giovane, era stato trovato in possesso di 1.500 euro in contanti e svariate ricevute di prelievi di denaro in diversi bancomat della città. Lì per lì eraèstato denunciato per furto ed era stato emesso a suo carico il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Rapallo.

Al termine dell’attività d’indagine la Procura di Genova ha richiesto al gip l’emissione di una custodia cautelare in carcere, eseguita nei giorni scorsi a Milano dagli agenti del Commissariato di PS Bonola di Milano, che lo hanno rintracciato e portato nel carcere di San Vittore.