Allarme truffe agli anziani a Rossiglione, il Comune: “Non date confidenza al telefono e chiamate il 112”

Rossiglione. “Attenzione alle truffe, diffidate delle apparenze e non aprite la porta agli sconosciuti”. La raccomandazione arriva dal Comune di Rossiglione dopo diverse segnalazioni relative a tentativi di truffa condotti proprio nel territorio comunale.

L’amministrazione comunale ha confermato che “in questi giorni diversi tentativi di truffa sono stati segnalati, soprattutto nei confronti di persone anziane e vulnerabili. Il caso più frequente è la telefonata di un finto appartenente alle forze dell’ordine o di un finto avvocato fa credere alla vittima che un parente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale o che sia stato arrestato“.

Si tratta in effetti di un modus operandi che i truffatori mettono in atto spessissimo: facendo leva sul panico e la preoccupazione suscitati negli anziani all’idea che un parente sia nei guai con la giustizia, riescono a carpirne la fiducia e a convincerli ad affidarsi a un finto rappresentante delle forze dell’ordine o a un finto avvocato per intervenire. E nella stragrande maggioranza dei casi, se la vittima viene “agganciata“, finisce poi per consegnare al truffatore o a un complice gioielli, denaro e altri oggetti di valore che ha a casa.

Nei piccoli paesi, in particolare, il rischio è alto: l’età media della popolazione è spesso elevata e i contatti limitati. È anche per questo che il Comune di Rossiglione ha voluto mettere in guardia sui social e diffondere nuovamente alcuni consigli: non aprire agli sconosciuti, non fidarsi del solo tesserino di riconoscimento (che può essere falsificato) e non dare informazioni private al telefono.

“In caso di persone che si presentano come parenti e chiedono denaro – conclude l’amministrazione – prendete tempo e chiamate il numero unico di emergenza 112“.