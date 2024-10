Riparazioni navali, Uilm: “Nessuna ipotesi di spostamento verso ponente”

Genvoa. “Per la Uilm non c’è un’ipotesi concreta per spostare le Riparazioni Navali verso il Ponente. In sede di Ente Porto e in sede comunale mi risulta che non sia mai stata avanzata una proposta di questa natura”.

Lo dichiara Antonio Apa – Coordinatore UILM Liguria: “Anzi, per la fonte di ricchezza e per gli occupati che le Riparazioni Navali offrono alla città, tutti hanno sostenuto la necessità di rafforzarne i bacini senza alcuno spostamento. La Uilm a suo tempo propose una specie di accordo di programma tra le parti nel quale si convenisse che qualora qualche operatore delle Riparazioni Navali avesse avuto la volontà di ampliarsi (ad esempio qualche costruttore) si sarebbe potuto spostare verso la costruzione della nuova diga, in quanto ci sarebbero stati spazi sufficienti”.

“In questo contesto la Uilm considera questa la vera visione e pensiamo che se e quando si creeranno le condizioni bisognerà trovare le risorse necessarie per coloro che vorranno ampliare le proprie attività”