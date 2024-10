Revenge porn nei confronti della ex, 30enne arrestato dalla polizia mentre invia i video

Genova. La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 30 anni per “atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, pratiche note come stalking e revenge porn.

Una donna si è presentata giovedì presso il commissariato di polizia Centro per denunciare il suo ex fidanzato, temendo che lo stesso potesse diffondere, senza il suo consenso, video sessualmente espliciti che la ritraevano.

La donna, marocchina, come l’uomo poi arrestato, ha raccontato agli operatori che quella che lui voleva mettere in atto ere una vendetta: lei lo aveva querelato a fine settembre proprio per atti persecutori.

Ma proprio mentre la vittima stava ultimando il racconto agli agenti, l’attuale compagno della ragazza l’ha chiamata per avvisarla: “Il tuo ex mi sta inviando screenshot tuoi nuda in questo momento”.

Immediatamente i poliziotti sono andati a cercare il 30enne, l’hanno rintracciato sul posto di lavoro e lo hanno trovato, seduto, ancora con in mano un cellulare.

Accompagnato in questura, in un secondo smartphone di sua proprietà sono state trovate le immagini, divulgate poco prima. L’arrestato è stato portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Avviate anche le attività per il supporto psicologico alla donna, vittima della violenza.