Rete idrica, una giornata senz’acqua in Valpolcevera e a Camogli: tutte le vie interessate

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno Martedì 29 Ottobre 2024 dalle ore 08:00 alle ore 21:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Passo Torbella nel tratto compreso tra Via Rossini e il Torrente Polcevera

• Piazzale Emilio Guerra

• Via Teresio Mario Canepari

• Via Abramo Pongoli

• Via Sidney Sonnino

• Via Sergio Piombelli

• Salita Bersaglio

• Via Liberti

• Via San Bartolomeo della Certosa

• Via Piombino

• Via Garello

• Vie limitrofe

Ugualmente, sempre il 29 ottobre ma dalle 13.30 fino alle 22, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Camogli:

• Via Ruffini

• Via Migliaro

• Via Schiaffino

• Calata Castelletto

• Via della Repubblica

• Via Garibaldi

• Via Isola

• Via al Molo

• Piazza Schiaffino

• Piazza Don Bosco

• Piazza Mameli

• Via san Fortunato

• Via Cuneo

• Largo Tristan da Cunha

• Via XX Settembre

• Corso Mazzini dall’incrocio con Via

Ruffini fino all’altezza dell’incrocio con

Via S. Giovanni Bono (civici lato

monte)

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.