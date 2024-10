Regionali, Vannacci invita a tracciare la “decima” per Bucci. Anpi: “Sindaco prenda distanze”

Genova. “A Bucci che in qualità di sindaco di Genova presiede il Comitato Permanente della Resistenza, chiediamo di prendere le distanze dal generale Roberto Vannacci eletto al Parlamento europeo in quota Lega che, in un incontro a Sarzana, ha invitato a tracciare la “decima”, cioè la X simbolo della Decima Mas, sulla scheda elettorale “nel posto giusto” votando Bucci”.

Con queste parole, affidate ad una nota stampa, l’Anpi di Genova sferza la campagna elettorale del sindaco Marco Bucci, chiedendo una presa di distanza dopo che il generale Vannacci ha invitato i suoi sostenitori a tracciare la X ricordando la Decima Mas, il corpo militare fascista che durante la guerra collaborò con l’esercito nazista nell’opera di contrasto alla resistenza. Un gesto, quello del leghista, che da tempo lo caratterizza, e che da sempre suscita polemiche.

“Noi chiediamo al candidato Bucci, sindaco di Genova città decorata di Medaglia d’Oro per il ruolo svolto ed il grande prezzo di vite umane pagate nella lotta di Liberazione dalle forze del nazifascismo- ha poi aggiunto l’Anpi – in cui la famigerata X Mas si distinse per gli omicidi e le torture proprio nel nostro territorio, se condivide tale dichiarazione o se ne prende le distanze come l’etica di chi presiede il Comitato Permanente richiederebbe”.

Ma non solo: “La campagna elettorale per le elezioni regionali in Liguria del 27 e 28 ottobre sta assumendo, sempre di più, un valore di carattere nazionale – continua il comunicato stampa – Questo spiega perché la destra sta mettendo in campo anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, che dato il suo ruolo dovrebbe essere, invece, super partes. E quindi ci domandiamo : venire qui in Liguria e fare campagna elettorale rientra nelle sue prerogative? Rientra nello spirito dell’articolo 54 della nostra Costituzione? Come Anpi riteniamo grave che il presidente La Russa abbia comunicato la sua presenza, domenica, a fianco di Marco Bucci candidato della destra, per un tour elettorale in Liguria”.