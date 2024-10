Regionali, Tosi (Liguri A Testa Alta): “Trasporto ferroviario gratis per gli over 70, si può fare”

Genova. “Garantire la gratuità del trasporto ferroviario regionale per i cittadini over 70“. E’ la proposta lanciata da Fabio Tosi, consigliere regionale uscente e candidato alle elezioni del 27 e 28 ottobre con la lista civica “Liguri A Testa Alta”, a sostegno di Andrea Orlando presidente.

“Non è una promessa irrealizzabile – afferma – ma una possibilità concreta, si tratterebbe di rinegoziare il contratto di servizio con Trenitalia e di stanziare, per il progetto risorse per circa 600mila euro all’anno, è fattibile e sarebbe un’azione doverosa nei confronti di una fascia della popolazione nei confronti della quale dovremmo tutti avere riconoscenza”.

Fabio Tosi, candidato per la coalizione di centrosinistra, parla della gratuità del treni per gli over 70: “un’idea che ho da molto tempo e che quando saremo maggioranza potremo attuare con semplicità, 600mila euro all’anno sono nulla in confronto ai 20 milioni spesi in propaganda da Toti nella passata legislatura”.

“I soldi per migliorare la vita della gente ci sono – aggiunge Fabio Tosi – bisogna solo usarli bene e questo è un provvedimento che agevolerebbe una parte importante della nostra popolazione e che considero doveroso, così come sarà doveroso rinegoziare il contratto di servizio tra Regione Liguria e Trenitalia, visto che grazie alla precedente amministrazione paghiamo più di mezzo miliardo di euro per avere servizi che definire scadenti sarebbe lusinghiero”.

“Come sanno bene gli abitanti del Levante che usano i treni e che da anni toccano con mano, tra orari surreali e ritardi biblici, il fallimento della politica del centrodestra sui trasporti“, sottolinea Fabio Tosi.

Il candidato consigliere della lista civica “Liguri A Testa Alta” fa anche un’altra promessa: “Se sarò eletto devolverò un quinto del mio stipendio, che è pari a 7.600 euro netti, un modo per restituire al territorio parte del compenso e per cui voglio coinvolgere, come ho fatto fino a oggi, i cittadini, saranno loro ad aiutarmi scegliere la causa da sostenere”.

Nei precedenti anni di lavoro in consiglio regionale Tosi ha sostenuto vari progetti ed enti, dall’ospedale Gaslini e alla guardia medica pediatrica di Rapallo, che è un servizio effettuato da volontari ma anche a realtà che negli anni sono state colpite da calamità naturali come esondazioni o terremoti.

“Credo che per un politico che ha l’onore di rappresentare la cittadinanza sia doveroso essere concreto, con fatti concreti, basta alla politica delle parole o delle promesse, cambieremo e salveremo la Liguria solo con i fatti, con azioni reali, occupandoci dei veri problemi delle persone, per questo auspico che anche altri nella nostra coalizione, così come in quella che contrastiamo, vogliano seguire questo esempio e dimostrare attaccamento concreto al territorio e a chi lo abita con un piccolo contributo che potrebbe fare la differenza per molte persone e riavvicinarle a un mondo che sembra loro sempre più distante e distaccato“, dice Tosi.

Che in vista del 27 e 28 ottobre – giorni del voto per le Regionali in Liguria – lancia un appello contro l’astensionismo: “E’ una campagna elettorale particolare, perché con tutto quello che è accaduto in questi mesi – dice riferendosi alla maxi inchiesta per corruzione che ha portato all’arresto e alle dimissioni di Toti – una campagna elettorale non si dovrebbe neanche fare, ma siamo qua e l’appello che faccio a tutti i cittadini è di recarsi alle urne indipendentemente da chi voteranno, però con Andrea Orlando abbiamo l’opportunità di dare una sterzata e di dare una garanzia di trasparenza che la Liguria e tutti i suoi cittadini meritano”.