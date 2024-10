Regionali, Tosi (Liguri a testa alta): “Servono più aree cani e più spazi per poterli lasciare liberi”

Genova. “Genova, ma in generale tutta la Liguria, è la città italiana con uno dei rapporti più alti tra abitanti e numero di animali domestici, ma è una delle città con meno spazi per i nostri amici a quattro zampe. Nel genovesato ci sono quasi 200.000 cani e solo 44 aree dove poterli liberare. Aree spesso mal curate, minuscole, sporche e poco accessibili. Chiunque abbia un animale domestico sa quali siano i benefici che si traggono dal rapporto che si viene a creare e come questi animali diventino membri a tutti gli effetti delle nostre famiglie. Il beneficio economico, sociale, psicologico, sanitario nel possedere un cane, tra le altre cose è indubbio ed è certificato da centinaia di studi. È anche per queste ragioni che cercherò di fare aumentare il numero e la qualità delle aree a loro destinate, e cioè aree verdi, attrezzate, accessibili, dove gli animali possano fare corse all’aria aperta insieme ai loro padroni”.

Lo dice in un comunicato stampa Fabio Tosi candidato Consigliere per Orlando Presidente nella Lista Liguri A Testa Alta: “E non solo, servono anche più rifugi, più canili, più strutture di accoglienza e cliniche veterinarie pubbliche così da abbassare le spese per le cure e la prevenzione e rendere più facile a tutti avvicinarsi a questo fantastico mondo e a questi meravigliosi animali. Per il loro bene, ma anche per il nostro”.

“Caro Bucci, com’è la storiella di ieri che a noi e ad Andrea Orlando non interessa il destino dei nostri amici a quattrozampe? Forse prima di parlare dovrebbe informarsi, così come ha dichiarato di voler fare per la sanità e tutte le altre vicende importanti che riguardano la vita dei liguri, di cui apparentemente lei è a digiuno nonostante si sia candidato alla presidenza regionale… Sulla tutela, il rispetto e l’andare incontro alle necessità degli animali d’affezione e delle famiglie che li hanno in cura, noi siamo anni luce davanti a Lei e a tutto il centrodestra.”