Regionali, Tosi (Liguri A Testa Alta): “Il mio impegno con Orlando per risollevare la Liguria”

Genova. “Le domande che si pone Andrea Orlando sono le stesse che per 9 anni hanno ispirato il mio impegno in Consiglio regionale. Battaglie che ho portato avanti nonostante il muro di indifferenza della destra per i problemi reali dei liguri”. Così Fabio Tosi, candidato con Andrea Orlando alle imminenti elezioni regionali con la lista Liguri a Testa Alta, ha rimarcato l’impegno a sostegno del candidato di centrosinistra.

“Ho ripetutamente denunciato lo sfascio della sanità pubblica, la conta delle opere ingessate, la mancanza di cura del territorio, il fatto i nostri giovani abbandonano la Liguria perché qui non hanno spazio per crescere, mettere su famiglia e progredire al di là di un lavoretto stagionale e precario – sottolinea Tosi – Ho lottato per il lavoro di qualità, per le comunità che decidono del loro destino, per avere un territorio difeso e protetto dalla crisi climatica, per un’industria davvero sostenibile. In V Commissione mi sono battuto contro ogni discriminazione e per l’applicazione delle pari opportunità. Ho sottolineato innumerevoli volte che in Liguria la povertà è tangibile e colpisce un ligure su cinque”.

“Questo in particolare è un dato agghiacciante, inaccettabile in una società civile – conclude Tosi – Ecco perché ho accettato di candidarmi con Andrea Orlando nella lista Liguri A Testa Alta. Per continuare le mie battaglie e contribuire al cambiamento reale della Liguria”.