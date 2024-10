Sportello Diritto Salute, 300 istanze in un anno. Gianni Pastorino: “Servizio concreto per ridurre le liste d’attesa”

Genova. “La politica deve fare cose utili ai cittadini, questa è l’unica cosa importante, abbiamo costruito un servizio che la politica nazionale non era riuscita a concepire, abbiamo cercato di investirci risorse ed energie e i risultati sono arrivati”.

Gianni Pastorino, consigliere regionale e capogruppo di Linea Condivisa, candidato alle elezioni regionali nella lista Orlando Presidente, ha incontrato i cittadini della Valpolcevera nel salone dell’Sms Fratellanza di Bolzaneto – storico luogo della sinistra – e qui insieme ad attivisti e volontari ha presentato il bilancio di un anno di attività dello Sportello Diritto Salute.

Sono state oltre 300 le istanze presentate dai cittadini allo sportello di via Luciano Zamperini 11, un servizio gratuito nato – promosso da Linea Condivisa da un’idea dell’avvocata Rita Lasagna – con l’obiettivo di garantire a tutte e tutti i cittadini l’accesso a cure sanitarie tempestive e adeguate.

Lo Sportello è stato un punto di riferimento per centinaia di cittadine e cittadini, offrendo consulenza legale e assistenza concreta per ridurre le lunghe liste di attesa, affrontare situazioni di mancata presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e facilitare l’accesso alle cure per bambine e bambini con disabilità.

I DATI DI UN ANNO DI SPORTELLO DIRITTO SALUTE

In questo primo anno di attività, lo Sportello ha raccolto e inviato oltre 300 istanze tramite PEC, rappresentando oltre 220 richiedenti, con un tasso di successo superiore al 90% per quanto riguarda la risoluzione dei problemi legati alle liste di attesa.

Tra i principali motivi di istanza, il 44% ha riguardato la chiusura delle agende sanitarie, mentre il 66% è stato legato alla mancata osservanza dei tempi di attesa prescritti dai medici.

Gianni Pastorino, che in Linea Condivisa ha svolto il ruolo di vicepresidente della commissione Sanità in Regione, ha sottolineato quanto questa iniziativa sia cruciale in una regione come la Liguria, che registra tra i peggiori risultati a livello nazionale per le liste di attesa, in particolare per l’accesso alle terapie per bambini disabili.

“Ci hanno chiesto di aprire strutture simili anche in altre zone della città, in Val Bisagno, nel ponente – dice Gianni Pastorino, che ha ringraziato i volontari che hanno tenuto aperto lo sportello per un anno, per due giorni alla settimana – ma se saremo noi a vincere le elezioni e saremo noi a gestire la sanità l’obiettivo è che di questo tipo di servizio non ci sia più bisogno“.

SANITA’ PUBBLICA LIGURE, DAI BAMBINI AGLI ANZIANI UN TASTO DOLENTE

“La Liguria si trova all’ultimo posto per quanto riguarda la presa in carico di bambine e bambini con disabilità, con tempi di attesa che superano i due anni per il riconoscimento del diritto all’assistenza previsto dall’articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992”, ha detto ancora Gianni Pastorino durante l’incontro.

“La nostra missione è chiara, non lasciare nessuno indietro – conclude – in un contesto dove il diritto alla salute sembra sempre più fragile, lo Sportello si è rivelato un baluardo di difesa dei diritti dei cittadini – ha aggiunto Pastorino – questo primo anno ci ha dato la conferma che il nostro lavoro è indispensabile e che c’è ancora tanto da fare per estendere questi risultati a livello regionale e nazionale”.

Durante l’evento, sono state condivise anche le testimonianze di alcune cittadine e cittadini che hanno trovato nello Sportello un alleato prezioso per affrontare le sfide burocratiche e legali del sistema sanitario. Insieme a loro le volontarie e i volontari di Linea Condivisa che hanno permesso e permetteranno in futuro il corretto funzionamento dello Sportello.

SPORTELLO DIRITTO SALUTE, LA FORZA DELLA LEGGE

L’attività dello Sportello Diritto Salute si basa sulle leggi vigenti, come il Decreto Legislativo n. 124/1998 e la Legge 266/2005, che prevedono il diritto al rimborso per prestazioni sanitarie non erogate entro i tempi stabiliti. Tuttavia, in molti casi i cittadini non sono a conoscenza di questi diritti e rischiano di subire le conseguenze di un sistema inefficiente.

L’incontro si è concluso con un forte impegno da parte di Gianni Pastorino a continuare la battaglia per il diritto alla salute: “Il nostro obiettivo è rendere questo servizio sempre più capillare, perché nessun cittadino dovrebbe mai sentirsi abbandonato dal sistema sanitario. La salute è un diritto fondamentale e continueremo a lottare affinché sia garantito per tutti, senza eccezioni”.