Regionali, scontro tra Bucci e Orlando all’Expo della Valfontanabuona: accuse e stoccate tra i due candidati

Calvari. Un incontro dai toni parecchio accesi, che si è rapidamente trasformato in uno scontro verbale davanti agli stand dell’Expo della Valfontanabuona. Da un lato Andrea Orlando, candidato presidente per la coalizione di centrosinistra alle imminenti elezioni regionali, dall’altro l’avversario in corsa per il centrodestra Marco Bucci.

I due si sono incontrati all’interno della struttura di Calvari: Orlando ci ha fatto tappa nell’ambito del tour elettorale nel Tigullio, Bucci era presente come sindaco della Città metropolitana. E ci è voluto poco perché un primo, scherzoso scambio degenerasse trasformandosi in una zuffa verbale.

“Ci voleva Expo per farti venire nel territorio metropolitano”, ha esordito Orlando, con Bucci che, sorriso tirato e pacca sulla spalla, ha sottolineato “guarda che qui ci venivo quando tu non eri ancora nato”. Da lì i due avversari politici hanno iniziato a incalzarsi e i toni si sono alzati: Bucci che ha chiesto conto a Orlando di quelle che ha definito “falsità” dette da Orlando sulla diga di Genova e sul progetto del nuovo Galliera, il deputato del Pd che lo ha invitato a “non urlare, mia madre mi ha insegnato che non si fa”.

La diatriba è proseguita anche fuori dalla struttura di Expo, tra frecciate e accuse reciproche, dall’invito di Orlando a “non prendere soldi da concessionari pubblici” alla replica di Bucci: “Mi inviti alla tua cena a Milano? Però vengo gratis”. E proprio all’esterno, mentre Orlando si allontanava, Bucci ha ribadito più volte che “scappi, hai paura allora”. “Ma se ogni volta che dobbiamo fare il confronto alla fine tu non puoi?”, ha chiesto Orlando, cui Bucci ha risposto “lo facciamo lunedì, è già deciso”.

Il riferimento è al dibattito organizzato da Genova24 per lunedì 7 ottobre nella vasca degli squali, all’Acquario di Genova, primo confronto pubblico ufficiale, che verrà trasmesso in diretta a partire dalle 19 e cui prenderanno parte sette dei candidati presidente alle regionali.

Orlando: “D a Marco Bucci si è passati a Donald Bucci”

I due contendenti si sono dati quindi appuntamento a lunedì, ma poco dopo è arrivato il commento di Orlando: “Mentre il San Martino è congestionato di barelle, come abbiamo visto, si cerca di buttarla in rissa. A me è capitato pochi minuti fa, e devo dire che in tanti anni di vita politica non ero mai stato così imbarazzato, stupito, sorpreso. Il mio avversario, il sindaco della città metropolitana, nelle sue funzioni, mentre è presente a una cerimonia che inaugura un’Expo, mi ha aggredito, mi ha provocato, ha cercato di buttarla in rissa. Non credo che i liguri meritino questo e non credo neanche che davvero dobbiamo scadere a questo livello da bulletti di terza media“.

“Io penso che abbiamo il dovere, per l’età che abbiamo e anche per le funzioni istituzionali che svolgiamo – aggiunge Orlando – di trovare delle sedi e il confronto non c’è perché non lo si è mai voluto fino a qui, mi auguro che nelle prossime giornate Bucci si decida ad accettarlo. Il confronto per mettere i liguri nelle condizioni di capire ciò che sta accadendo, qual è la partita in gioco. Io penso che questa sia l’unica strada utile alla democrazia per evitare di degenerare nella direzione di altre realtà nelle quali la politica si è imbarbarita. Mi sembra che il modello sia quello di Trump e da Marco Bucci si è passati a Donald Bucci“.

Dal Pd si susseguono i comunicati di solidarietà a Orlando. La deputata Valentina Ghio attacca: “Ci domandiamo come mai Bucci non abbia usato la stessa veemenza verbale nel chiedere spiegazioni ai suoi alleati di coalizione, con i quali ha governato e governa, quando ha scoperto che alcune concessioni del Porto venivano discusse al chiuso di uno yacht tra pochi intimi”. Anche il capogruppo in Regione Luca Garibaldi interviene: “Questo sono loro, questa è la destra, questa la deriva trumpiana di Bucci, intollerante alle opinioni degli avversari e capace solo di aggredire in assenza di argomenti”. E poi il segretario regionale Davide Natale: “L’atteggiamento ‘nervosetto’ di Bucci nei confronti di chi gli fa notare che di tutto quello che hanno annunciato non si è realizzato nulla, è tipico del gradasso da osteria che non ha argomenti e cerca la rissa. Bucci non accetta le critiche e soprattutto non accetta la verità”. Oltre alle varie dichiarazioni uscite sui social e sulle varie chat politiche, prima fra tutte la nota Vasta di Claudio Burlando.

Bucci: “Il comportamento di Orlando è da asilo Mariuccia”

Poco dopo la replica di Bucci: “Ho visto il video di Andrea Orlando e sono rimasto impressionato per i segni della mia aggressione, per gli occhi tumefatti dallo stupore che gli ho provocato, per le cicatrici inferte dalla barbara sorpresa per cui sta ancora tremando. L’unica cosa su cui non sono d’accordo è il riferimento ai bulletti da terza media. Il comportamento di Orlando mi sembra più da asilo Mariuccia, con quell’aria da ‘ce lo dico alla maestra‘”.

“D’altra parte capisco che in tanti anni che fa politica – aggiunge Bucci – non gli sia mai capitato di parlare a quattr’occhi con un avversario che gli chiede conto delle cose dette: comprendo che, a forza di nascondersi in liste blindate, se possibile nel collegio supersicuro dell’Emilia, o in cene a Roma e Milano, il fatto di parlare con un ligure con la faccia un po’ così, di quelli abituati a parlar concreto, gli abbia provocato uno choc. Guardate il video del nostro incontro. Nessuna aggressione, nessuna trappola. Gli porgevo domande legittime dalle quali è scappato. Giudicate voi se avete tempo. Anche se mi rendo conto che vi sono cose più serie dei capricci di Orlando disabituato al confronto. E disabituato alla Liguria”.