Regionali, Schlein suona la carica a Sestri Ponente: “Noi siamo garanzia di cambiamento”

Genova. Un comizio a Sestri Ponente a pochi metri dal luogo in cui la Lega sabato aveva accolto Matteo Salvini. Ultimo appuntamento in piazza a Genova per la segretaria del Pd Elly Schlein a sostegno di Andrea Orlando prima della chiusura della campagna elettorale che – salvo cambi di programma legati al meteo – andrà in scena venerdì alle 18.00 in piazza Matteotti con tutti i leader della coalizione.

Sanità, salario minimo, attenzione alle infiltrazioni mafiose, stop al consumo di suolo. In piazza Baracca la numero uno del Pd elenca i punti principali del programma, quelli che dovranno servire a convincere gli indecisi, come rimarcato ancora oggi da Orlando che ha lanciato una campagna nella campagna, adotta un astenuto: “Si fa spiegando esattamente il tema centrale della partita: sanità pubblica o privata, accesso garantito a tutti o a pochi”.

“L’alleanza in Liguria è estremamente competitiva, è un’alleanza che tiene insieme dal Pd all’Alleanza Verdi sinistra, dal Movimento 5 Stelle ai moderati con Calenda e alle liste civiche di Orlando, che sono molto forti perché tengono conto della presenza di professionisti, ma pure di amministratori locali che hanno già dimostrato di saper fare l’interesse delle proprie comunità – spiega Schlein rispondendo alle domande dei cronisti sullo smarcamento di Italia Viva in corsa -. È un’alleanza che mette al centro l’interesse collettivo, non l’interesse dei pochi, che è quello che hanno avuto in testa quelli che hanno governato in questi anni la Liguria, pensando di scegliere in pochi nelle stanze chiuse e a volte nelle barche con gli imprenditori. Mi sembra una garanzia di cambiamento“.

“Qui abbiamo visto una regione in cui hanno governato nel nome degli interessi di pochi, ricchi e privilegiati. Noi vogliamo che sia governata nell’interesse di tutti, non di pochi e non di Toti, che con questa scelta di Bucci ha trovato il modo di non dimettersi e di andare in piena e perfetta continuità”, ribadisce parlando alla piazza con qualche centinaio di persone. E insiste con un appello: “È determinante quello che voi potete fare. Abbiate questo assillo: noi riusciremo a cambiare la storia di questa regione grazie alla vostra mobilitazione collettiva”.

Tra le frecciate a Bucci non manca quella sulla polemica legata alle dichiarazioni del sindaco sulla denatalità: “Non è la prima volta che la destra dice cose simili e ci racconta che la massima aspirazione, forse l’unica aspirazione delle donne, sia quella di fare figli. Non lo accettiamo perché non siamo uteri viventi. Il contributo straordinario delle donne alla società non si misura con il numero dei figli. Lo dico perché questa retorica vuota sulla famiglia non aiuta davvero le persone a portare a casa la spesa. Anziché fare tanta retorica vuota vorrei si riconoscesse che di famiglia non ce n’è una sola tradizionale di cui tanto parlano ma che nessuno di loro ha. Le famiglie sono tante, diverse, plurali e vanno tutte difesa”.

E sull’emergenza maltempo replica al candidato del centrodestra: “Non è la prima volta che la destra strumentalizza e politicizza le alluvioni. Questo non porta risultati a quei cittadini che, ad esempio, aspettano da più di un anno in Emilia Romagna i ristori promessi dalla stessa destra che sostiene il sindaco Bucci e che non sono mai arrivati. A noi piace rimboccarci le maniche ed essere utili al territorio. Peraltro devo dire che, quando alcune parti delle province di Genova e La Spezia sono andate sott’acqua qualche giorno fa, nessuno di noi ha incolpato in alcun modo chi amministra questa regione: non è il nostro stile. Abbiamo un territorio fragile – prosegue la segretaria dem -. Riteniamo sia più utile rimboccarci tutte le maniche come istituzioni, dare una mano ai territori colpiti, investire di più sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e, come propone Andrea Orlando, entro i primi 100 giorni di governo, se vincerà, fare una legge sul contrasto al consumo di suolo, perché purtroppo in questo Paese abbiamo cementificato troppo. E pure in questa regione è successo, quindi bisogna rimediare”.

Dissesto idrogeologico, la controreplica di Bucci: “Schlein smemorata, ma può sempre prendere appunti”

“I nostri straordinari professionisti e volontari della Protezione Civile in queste ore sono pronti ad aiutare i cittadini dell’Emilia Romagna. Lo ritengo giusto e doveroso. La solidarietà in frangenti come questo è il grande collante di un paese civile. Eppure, al tempo stesso, vedo Elly Schlein – che della Regione Emilia Romagna è stata vicepresidente, che pontifica qui in Liguria sul dissesto idrogeologico. Le vorrei far notare che a Genova noi abbiamo messo in sicurezza il Bisagno e il Fereggiano ed è per questo che Genova non è finita sott’acqua, perché l’amministrazione comunale e regionale perfettamente allineate, hanno risolto con il Governo nazionale un problema per il quale servivano le giuste infrastrutture”. Così Marco Bucci replica alla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein.

“Le infrastrutture servono ovunque. E il modello Genova serve ovunque. Abbiamo risolto il problema nel capoluogo e lo risolveremo in tutta la Regione – continua Bucci – Mi auguro che Elly Schlein, essendo così spesso in Liguria possa prendere appunti; così se torna a fare l’assessore regionale in Emilia Romagna, dove è stata vicepresidente proprio con questa delega, può seguire il nostro modello e fare quello hanno fatto le nostre amministrazioni. Purtroppo la segretaria del Pd tende a dimenticare in fretta le cose, come ha dimostrato anche stavolta dicendo che nessuno da sinistra ha criticato la Liguria nei giorni scorsi. Effettivamente non ce ne sarebbe stato motivo, ma purtroppo mentre superavamo due pesanti fasi di allerta consecutive, da tutta la coalizione di Andrea Orlando e da Orlando stesso sono arrivati attacchi scomposti a chi ha consentito ancora una volta di resistere al meglio ad eventi estremi. Se le può essere utile è a sua disposizione un’ampia rassegna di comunicati, dichiarazioni, post”.