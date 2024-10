Regionali, Pellerano (Vince Liguria) incontra i cittadini: “Opportunità enormi per Sestri Ponente”

Genova. Un incontro da Giglio Bagnara a Sestri Ponente per parlare dei cambiamenti che interesseranno la delegazione con la terza fase dei lavori di ampliamento di Fincantieri. A organizzarlo, mercoledì 23 ottobre alle 18.00, è Lorenzo Pellerano, consigliere comunale e candidato in Regione con la lista Vince Liguria a sostegno di Bucci.

“Partiremo dall’esperienza precedente – spiega Pellerano -. Quando ero in Regione nel 2010-2015 avevo seguito molto la fase di crisi, quando si parlava di chiusura di Sestri Ponente e Riva Trigoso, insieme a tutta la città avevamo fatto squadra per difenderlo. Oggi viviamo una situazione molto diversa, la cantieristica va molto bene. Marco Bucci come commissario straordinario sta lavorando alla messa in sicurezza, all’ampliamento del cantiere e alla realizzazione di un bacino di costruzione da 400 metri. Ci sono grandissime opportunità di crescita per Sestri”.

A fine settembre, in una commissione consiliare a Tursi chiesta proprio da Pellerano, Rfi e la struttura commissariale hanno presentato un piano preliminare per la terza fase, che coinciderà con lo spostamento della ferrovia a monte. “Questo – prosegue il candidato consigliere e regionale – significa aumentare i posti di lavoro ma anche un’opportunità enorme di cambiamento profondo. Avremo il raddoppio di via Puccini, molti parcheggi, molto più verde, un collegamento tra via Puccini e il mare, una nuova stazione in via Merano, ma anche un possibile museo delle cantieristica”.

Di questo, e di altre proposte come un asilo nido a Villa Rossi, si parlerà mercoledì pomeriggio col contributo dell’urbanista Nicola Canessa e di Alessandra Brignola, esperta di cultura e valorizzazione patrimonio industriale, Alessandra Brignola. “È un metodo politico che ho cercato di portare avanti nel tempo: condividere competenze, approfondire gli argomenti piuttosto che fermarsi a slogan”, aggiunge Pellerano.

Anche per lui è iniziato il rush finale verso il voto del 27-28 ottobre: “La campagna elettorale è una corsa e il risultato finale lo vedi solo il giorno successivo. Sto cercando di girare tanto i territori. Il riscontro è comunque positivo: la scelta di candidare Marco Bucci alla presidenza, in una situazione che oggettivamente pochi mesi fa era molto complicata, si è rivelata azzeccata, sia perché le persone lo conoscono e riconoscono sia per la capacità di fare e aver realizzato in ogni quartiere qualcosa di nuovo”. Ulteriori informazioni sulle sue attività si trovano sul sito, lorenzopellerano.it.